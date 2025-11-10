Trump indulta a personas que intentaron demostrar fraude electoral en 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , concedió indultos a varios aliados acusados de demostrar un supuesto fraude electoral masivo en 2020, una medida que no tiene efecto inmediato pero que los protege de eventuales cargos federales impuestos por un Departamento de Justicia politizado durante la era Biden.

Ed Martin, abogado de la Casa Blanca, compartió el domingo en X una lista de más de 70 personas, entre las que se encuentran los exabogados del presidente Rudy Giuliani y Sidney Powell, y el antiguo jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, a quienes se les concedió un indulto "total, completo e incondicional".

Ninguno de los indultados está sentenciado a nivel federal, pero el perdón de les da protección ante eventuales inculpaciones en próximas administraciones. La medida no tiene efecto en los procesos judiciales en curso a nivel estatal.

Trump y un grupo de aliados denunciaron un supuesto fraude masivo en las presidenciales de 2020, en las que el líder republicano fue presuntamente "derrotado" por Joe Biden.

Entre los nombres también figuran John Eastman, un abogado que propuso estrategias para impedir la certificación de los resultados electorales, y Boris Epshteyn, asesor de Trump.

El presidente concede el indulto por acciones "relacionadas con las elecciones presidenciales de 2020" o con "los esfuerzos por sacar a la luz el fraude electoral", indicó un informe de la Casa Blanca.

