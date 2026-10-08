jueves 8  de  octubre 2026
WASHINGTON

Trump entregará hoy medalla a Musk y a otros directivos de tecnológicas

Además de Elon Musk, serán condecorados el cofundador de Google, Sergei Brin; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang; y la directora general de AMD, Lisa Su, también recibirán la Medalla Nacional de la Ciencia

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

MANDEL NGAN / AFP
Por Julián Varela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregará este jueves a Elon Musk y a otros directivos del sector tecnológico el máximo galardón científico del país, según ha informado la Casa Blanca.

El cofundador de Google, Sergei Brin; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang; y la directora general de AMD, Lisa Su, también recibirán la Medalla Nacional de la Ciencia durante un evento bautizado como "Science: A New Golden Age".

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El líder de la informática Michael Dell y el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, recibirán la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación, el máximo galardón en su ámbito.

"La Administración Trump agradece las contribuciones de estos increíbles líderes en ciencia y tecnología. Estos galardonados están contribuyendo a garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en innovación", declaró el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, en un comunicado a la AFP.

Tanto Musk como Huang asistieron a finales de septiembre a la cena de Estado que Trump ofreció al presidente chino, Xi Jinping.

Junto a otros directivos del sector tecnológico, también estuvieron en la Casa Blanca la semana pasada para mantener conversaciones en las que las empresas se comprometieron a autorregularse en el desarrollo de la inteligencia artificial.

FUENTE: Con información de AFP.

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