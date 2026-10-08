Trump entregará hoy medalla a Musk y a otros directivos de tecnológicas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregará este jueves a Elon Musk y a otros directivos del sector tecnológico el máximo galardón científico del país, según ha informado la Casa Blanca.

El cofundador de Google, Sergei Brin; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang; y la directora general de AMD, Lisa Su, también recibirán la Medalla Nacional de la Ciencia durante un evento bautizado como "Science: A New Golden Age".

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El líder de la informática Michael Dell y el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, recibirán la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación, el máximo galardón en su ámbito.

"La Administración Trump agradece las contribuciones de estos increíbles líderes en ciencia y tecnología. Estos galardonados están contribuyendo a garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en innovación", declaró el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, en un comunicado a la AFP.

Tanto Musk como Huang asistieron a finales de septiembre a la cena de Estado que Trump ofreció al presidente chino, Xi Jinping.

Junto a otros directivos del sector tecnológico, también estuvieron en la Casa Blanca la semana pasada para mantener conversaciones en las que las empresas se comprometieron a autorregularse en el desarrollo de la inteligencia artificial.

FUENTE: Con información de AFP.