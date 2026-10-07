Trump dice que rechazó investigar a Biden y Obama por respeto al cargo: "Podría haber hecho cosas muy malas"

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo que sus predecesores demócratas en la Casa Blanca —Joe Biden y Barack Obama— han "hecho algunas cosas muy malas", pero decidió no investigarlos por respeto al cargo, pese a la persecución política que sufrió de parte de Obama y Biden.
"No se puede tratar la presidencia con falta de respeto", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. "Yo ya tuve mi oportunidad – y todavía la tengo – con Joe Biden, con Hillary Clinton, con Barack Hussein Obama. Mucha gente me decía que fuéramos tras ellos. Y yo decía: 'No, no se le puede hacer eso a la presidencia.'"
No especificó qué acusaciones estaba considerando contra los expresidentes o Clinton, la exsecretaria de Estado demócrata a quien derrotó en las elecciones que ganó para su primer mandato.
Los comentarios de Trump el 7 de octubre se dieron en respuesta a una pregunta sobre si esperaba ser sometido a un tercer juicio político si los demócratas recuperan el control del Congreso en las elecciones de medio mandato el próximo 3 de noviembre.
La amenaza demócrata
Al respecto, el inquilino de la Casa Blanca dijo que "podría haber hecho cosas muy malas a Hillary Clinton. Podría haber hecho cosas muy, muy malas a Joe Biden; podría haber hecho cosas muy malas a Barack Hussein Obama", afirmó el mandatario en respuesta a esa pregunta de los periodistas.
"Me parece inapropiado hacerlo porque hay que tratar el cargo de la Presidencia con respeto", añadió. Pero los demócratas esperan ganar las elecciones del 3 de noviembre y una de sus amenazas es someter a Trump a un tercer juicio político.
"Luego me enteré de que me sometieron a juicio político dos veces y, ciertamente, incluso ahora mismo, podría hacer lo que quisiera si así lo decidiera. Ellos han hecho cosas muy malas", insistió el presidente.
Trump se refería a los dos juicios políticos que los demócratas impulsaron en el Congreso durante su primer mandato (2017-2021).
"Fueron a por mí dos veces. Gané de forma abrumadora. Los casos fueron desestimados. Ambos fueron desestimados rotundamente", expresó.
La posibilidad de un nuevo juicio político contra Trump vuelve a plantearse ahora que las encuestas apuntan a una victoria demócrata en las elecciones de medio mandato, en las que se renuevan todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
FUENTE: Con información de USA Today y EFE