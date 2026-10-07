miércoles 7  de  octubre 2026
Política

Trump dice que rechazó investigar a Biden y Obama por respeto al cargo: "Podría haber hecho cosas muy malas"

El mandatario dijo que ha optado por la no venganza pese a la persecución de los demócratas en su contra con dos juicios políticos y la invasión a su residencia

El presidente Joe Biden junto al expresidente Barack Obama durante una recaudación de fondos de campaña en el Peacock Theatre de Los Ángeles el 15 de junio de 2024.&nbsp;

El presidente Joe Biden junto al expresidente Barack Obama durante una recaudación de fondos de campaña en el Peacock Theatre de Los Ángeles el 15 de junio de 2024. 

AFP/ARCHIVO
Los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton apoyan la campaña de reelección de Joe Biden.&nbsp;

Los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton apoyan la campaña de reelección de Joe Biden. 

AFP
El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo que sus predecesores demócratas en la Casa Blanca —Joe Biden y Barack Obama— han "hecho algunas cosas muy malas", pero decidió no investigarlos por respeto al cargo, pese a la persecución política que sufrió de parte de Obama y Biden.

"No se puede tratar la presidencia con falta de respeto", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. "Yo ya tuve mi oportunidad – y todavía la tengo – con Joe Biden, con Hillary Clinton, con Barack Hussein Obama. Mucha gente me decía que fuéramos tras ellos. Y yo decía: 'No, no se le puede hacer eso a la presidencia.'"

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No especificó qué acusaciones estaba considerando contra los expresidentes o Clinton, la exsecretaria de Estado demócrata a quien derrotó en las elecciones que ganó para su primer mandato.

Los comentarios de Trump el 7 de octubre se dieron en respuesta a una pregunta sobre si esperaba ser sometido a un tercer juicio político si los demócratas recuperan el control del Congreso en las elecciones de medio mandato el próximo 3 de noviembre.

La amenaza demócrata

Al respecto, el inquilino de la Casa Blanca dijo que "podría haber hecho cosas muy malas a Hillary Clinton. Podría haber hecho cosas muy, muy malas a Joe Biden; podría haber hecho cosas muy malas a Barack Hussein Obama", afirmó el mandatario en respuesta a esa pregunta de los periodistas.

"Me parece inapropiado hacerlo porque hay que tratar el cargo de la Presidencia con respeto", añadió. Pero los demócratas esperan ganar las elecciones del 3 de noviembre y una de sus amenazas es someter a Trump a un tercer juicio político.

"Luego me enteré de que me sometieron a juicio político dos veces y, ciertamente, incluso ahora mismo, podría hacer lo que quisiera si así lo decidiera. Ellos han hecho cosas muy malas", insistió el presidente.

Trump se refería a los dos juicios políticos que los demócratas impulsaron en el Congreso durante su primer mandato (2017-2021).

"Fueron a por mí dos veces. Gané de forma abrumadora. Los casos fueron desestimados. Ambos fueron desestimados rotundamente", expresó.

La posibilidad de un nuevo juicio político contra Trump vuelve a plantearse ahora que las encuestas apuntan a una victoria demócrata en las elecciones de medio mandato, en las que se renuevan todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

FUENTE: Con información de USA Today y EFE

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