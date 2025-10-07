Trump reacciona a Bad Bunny en el Super Bowl: "Nunca he oído de él"

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC.

MIAMI.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , se pronunció acerca de que Bad Bunny sea el artista seleccionado por la liga nacional de fútbol (NFL) para el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl , decisión que calificó como ridícula.

“Nunca he oído hablar de él. No sé por qué lo hacen. Es una locura, y luego le echan la culpa a un promotor que contrataron para supervisar el entretenimiento”, dijo Trump.

EL comentario llegó como respuesta a Greg Kelly en su programa Greg Kelly Reports. El presentador acusó al artista puertorriqueño de odiar a ICE y criticar al presidente.

"¿Cree que deberíamos considerar un boicot a la NFL o algo similar? Este tipo no parece un artista unificador y mucha gente ni siquiera sabe quién es", aseguró Kelly, afirmaciones con las que Trump estuvo de acuerdo.

Embed .@POTUS on loser @sanbenito (aka "Bad Bunny") and the NFL: "I've never heard of him. I don't know who he is... I think it's absolutely ridiculous — and while we're at it, I'd like to change the kickoff rule." pic.twitter.com/zrksEJvqVc — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 7, 2025

La elección de Bad Bunny para ser el protagonista de uno de los eventos televisados más populares de Estados Unidos ha causado gran revuelo en el país. Algunos seguidores del gobierno del presidente Trump han asegurado que el cantante no es lo suficientemente estadounidense para el Super Bowl, criticando su posición contra las redadas migratorias.

En medio de la polémica, empezaron a circular rumores de que Coca-Cola planeaba retirar su patrocinio en forma de protesta. Sin embargo, la compañía desmintió tales hechos, señalando que no ha sido patrocinadora del evento desde 2020.

Bad Bunny responde

Por su parte, el intérprete de Un Verano Sin Ti aprovechó su monólogo en el programa Saturday Night Live para hablar al respecto.

"Estoy muy emocionado por estar en el Super Bowl, y sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está contenta", expresó.

Luego, cambió al español para dedicar este momento tan importante de su carrera a los latinos y latinas del mundo.

"Es más que un logro para mí, es un logro para todos nosotros. Muestra nuestra huella y nuestra contribución a este país, que nadie podrá jamás quitarnos ni borrar", dijo el puertorriqueño de 31 años.

Agregó el remate del monólogo volviendo a hablar en inglés. "Y si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender."