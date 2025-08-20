Juez rechaza nueva petición de la Casa Blanca para divulgar material judicial del caso Epstein

Esta combinación de imágenes creadas el 2 de julio de 2020 muestra a Ghislaine Maxwell durante un evento el 20 de septiembre de 2013 en la ciudad de Nueva York y una fotografía sin fecha obtenida el 11 de julio de 2019 por cortesía del Registro de delincuentes sexuales del estado de Nueva York de Jeffrey Epstein.

WASHINGTON — Un juez federal de Nueva York rechazó este miércoles una petición del Gobierno del presidente Donald Trump para divulgar el material del gran jurado que examinó el caso del magnate Jeffrey Epstein , investigado por delitos sexuales y fallecido en 2019 en prisión.

Trump había instado al Departamento de Justicia a reclamar la publicación de informaciones secretas sobre este polémico caso, una promesa personal del propio presidente, pero con la de este miércoles ya suman tres las veces en que un juez ha rechazado una petición del Gobierno.

En esta ocasión, el juez Richard Berman esgrimió que los alegatos de la Administración no justifican la difusión de un contenido secreto que, además, puede derivar en futuros riesgos para la seguridad y la privacidad de las víctimas citadas en el gran jurado.

Berman también apuntó que la información recogida en las transcripciones de este órgano "palidece" en comparación con la información y los materiales que ya están en manos del propio Departamento de Justicia, que serían considerablemente mayores, según el fallo recogido por la cadena CNN.

Trump busca con estos movimientos salir al paso de quienes le reclaman más transparencia, pero el mandatario reprochó a la "izquierda radical" que nunca esté satisfecha y que siga aludiendo a supuestos listados de personalidades implicadas en abusos sexuales a menores.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press