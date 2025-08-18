lunes 18  de  agosto 2025
CITA EN WASHINGTON

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

Trump ha reitrado que ahora la pelota se encuentra en manos de Zelenski y que este puede poner fin a la guerra con Rusia "casi de inmediato" si así lo considera

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer arriba a la Casa Blanca para participar en la importante reunión con el presidente Donald J. Trump y Volodimir Zelenski.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump se reúne este lunes en la Casa Blanca con el ucraniano Volodimir Zelenski y los más importantes líderes europeos, tras la cumbre en Alaska con el mandatario ruso Vladimir Putin

Trump ha reitrado que ahora la pelota se encuentra en manos de Zelenski y que este puede poner fin a la guerra con Rusia "casi de inmediato" si así lo considera.

Además del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, los siguientes líderes europeos participarán en las conversaciones con el presidente Trump:

- Presidente francés, Emmanuel Macron

- Primera ministra italiana, Giorgia Meloni

- Canciller alemán, Friedrich Merz

- Secretario general de la OTAN, Mark Rutte

- Primer ministro británico, Keir Starmer

- Presidente finlandés, Alexander Stubb

- Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

El presidente ucraniano instó el lunes al mandatario estadounidense a instaurar "la paz por la fuerza" contra Rusia, una postura que nada ha favorecido en las negociaciones anteriores.

Antes de una reunión de alto nivel en la Casa Blanca, Zelenski sostuvo que "Rusia solo puede ser obligada a alcanzar la paz por la fuerza, y el presidente Trump tiene esa fuerza".

"Tenemos que hacer todo correctamente para que la paz se instaure", escribió Zelenski en X. "Cuando se habla de paz para un país en Europa, significa paz para toda Europa", añadió.

FUENTE: Con información de Fox News y New York Post.

