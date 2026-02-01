Aumentan estafas fiscales en EEUU ante confusión por cambios en la declaración: cómo reconocerlas

MIAMI.— La temporada de impuestos de 2026 llega acompañada de un repunte significativo en las estafas fiscales que afectan a millones de contribuyentes en Estados Unidos , en medio de un clima marcado por la confusión tras la suspensión del programa gratuito de declaración de impuestos administrado por el gobierno federal.

“En cada temporada de impuestos vemos que los estafadores incrementan su actividad, y con la probable confusión ahora que el sistema de declaración gratuito administrado por el gobierno se ha descontinuado, estamos seguros de que los estafadores se aprovecharán ”, explicó Lynette Owens, vicepresidenta de marketing y educación del consumidor de Trend Micro, a Fox News.

La incertidumbre ha creado el escenario perfecto para los delincuentes, que están enviando correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas y enlaces fraudulentos diseñados para parecer comunicaciones oficiales del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Con la presión de presentar formularios a principios de febrero, muchos contribuyentes se encuentran vulnerables.

Un terreno fértil para el fraude

De acuerdo con Fox News, los estafadores aprovechan la falta de claridad y el desconocimiento sobre las nuevas normas fiscales para impulsar ataques de phishing que imitan al IRS o a servicios de preparación de impuestos.

“Los estafadores buscan generar mayor ansiedad en sus víctimas”, indicó Owens. “Cuando los contribuyentes no se sienten seguros de la realidad… los delincuentes intervienen con mensajes que parecen oficiales y útiles”.

El objetivo es simple: crear urgencia. Los mensajes suelen prometer reembolsos rápidos, advertir sobre supuestos errores en la declaración o invocar “normas actualizadas” para presionar al destinatario a entregar datos sensibles.

Las estafas más frecuentes: urgencia, confusión y pánico

De acuerdo con el reporte, los estafadores recurren principalmente a:

Falsos avisos de reembolso

Alertas de “problemas urgentes” con la cuenta

Páginas clonadas del IRS para robar credenciales

Ofertas fraudulentas de “asistencia tributaria”

La táctica más común consiste en mensajes de reembolso ficticios o advertencias que exigen acción inmediata.

“La táctica más común… son mensajes falsos de reembolso o alertas de cuenta que afirman que algo anda mal y exigen una acción inmediata”, puntualizó Owens.

Otra modalidad es la creación de sitios de inicio de sesión falsos que reproducen el diseño del IRS para capturar datos personales y financieros.

Fox News destaca que el lenguaje empleado es clave para manipular emociones. Palabras como “actualización”, “reglas 2026”, “discrepancia”, “reembolso suspendido” o “verifique ahora” buscan provocar ansiedad inmediata.

“Esas frases funcionan porque pueden generar pánico y urgencia”, explicó Owens. “Las nuevas normas sugieren que podría haberse perdido algo importante… un problema urgente genera temor a sanciones o la pérdida del reembolso”.

Así luce un mensaje típico de estafa

Un ejemplo habitual dice: “Aviso del IRS: Su reembolso está suspendido debido a una discrepancia en la declaración según las normas actualizadas de 2026. Verifique su identidad ahora para evitar retrasos”.

Owens advierte que estos mensajes incluyen logotipos imitados, números de caso y enlaces que parecen legítimos, pero comparten señales de alerta: presión para actuar rápido, solicitud de datos sensibles y dirección hacia páginas que no pertenecen al gobierno.

“Las consecuencias más graves son el robo de identidad y las pérdidas financieras”, detalló Owens. Una vez que los delincuentes obtienen información personal, pueden:

Presentar declaraciones fraudulentas

Robar reembolsos

Abrir cuentas de crédito

Acceder a fondos bancarios

La recuperación puede llevar meses o años, según los expertos citados.

Cómo se comunica realmente el IRS

Un punto crítico es que el IRS nunca inicia contacto por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales.

“Un servicio de impuestos legítimo o el IRS no se comunicarán con usted inesperadamente… y no lo presionarán para actuar de inmediato”, recordó Owens.

El IRS se comunica principalmente por correo postal. Cualquier mensaje digital inesperado debe considerarse sospechoso.

Los ataques evolucionan y se adaptan. Según la investigación citada por Fox News, este año predominarán:

Correos altamente sofisticados

Mensajes de texto diseñados para clics rápidos

Sitios que clonan portales oficiales

Publicidad engañosa de servicios tributarios falsos

“El mayor error de la gente es tratar un mensaje inesperado como si fuera una emergencia”, puntualizó Owens.

Qué hacer si ya se cayó en una estafa

Los expertos recomiendan:

Dejar de interactuar inmediatamente .

Reportar el mensaje a [email protected] .

Presentar una denuncia en reportfraud.ftc.gov .

Cambiar contraseñas y monitorear cuentas financieras.

Considerar una alerta de fraude o congelar el crédito.

El análisis de Fox News ofrece recomendaciones para protegerse, entre ellas:

Reducir la velocidad y verificar antes de responder.

Confirmar cualquier cambio solo en IRS.gov.

Usar contraseñas fuertes y únicas.

Desconfiar de mensajes que prometen reembolsos “rápidos” o “garantizados”.

Evitar enlaces y utilizar antivirus robusto.

Reducir la huella digital para evitar que los estafadores acumulen datos personales.

La presión de la temporada de impuestos hace vulnerables incluso a los contribuyentes más precavidos. Y en 2026, con cambios abruptos en el sistema de declaración, el riesgo es mayor.

Como resume el experto Kurt Knutsson: “Pausar, verificar y confiar en las fuentes oficiales sigue siendo la defensa más sólida. Cuando algo parece apresurado, suele ser por algo”.

FUENTE: Con información de Fox News