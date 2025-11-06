Trump piensa en el "plan B" si la Corte Suprema bloquea su política arancelaria

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el jueves que tendría que "preparar un plan B" en caso de que la Corte Suprema anule una parte importante de los aranceles que ha implementado.

"Creo que sería catastrófico para nuestro país, pero también creo que tendremos que preparar un plan B. La mayoría de las personas me han dicho que hemos hecho todo correctamente ", declaró el mandatario en la Casa Blanca.

El gobierno puede utilizar otras herramientas para aplicar derechos aduaneros, pero son "lentas en comparación", explicó.

Una mayoría de jueces de la Corte Suprema interrogaron extensamente a los abogados del Estado el miércoles, durante una audiencia sobre la política de aranceles que Trump ha utilizado desde el inicio de su segundo mandato.

A tenor de las preguntas de los nueve magistrados, los especialistas se inclinan por una sentencia contraria a la política de Trump, pero eso es sólo una apreciación superficial.

Trump ha informado en múltiples ocasiones de los beneficios de esta ofensiva proteccionista de gran envergadura: decenas de miles de millones de dólares de ingresos adicionales para las arcas del Estado federal (+200.000 millones de dólares), promesas de inversiones masivas en el país o compras de productos estadounidenses a cambio de una rebaja arancelaria.

