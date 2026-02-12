jueves 12  de  febrero 2026
Se desploman en enero ventas de vivienda usadas en EEUU

Las tormentas invernales y bajas temperaturas por casi tres semanas fueron factores influyentes. Las transacciones de viviendas usadas cayeron 8,4% con respecto al mes anterior,

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares.&nbsp;

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las ventas de viviendas usadas retrocedieron en enero en Estados Unidos aún cuando el poder adquisitivo de los compradores mejoró, según datos del sector publicados el jueves.

Las transacciones de casas usadas cayeron 8,4% con respecto al mes anterior, según el informe mensual de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR).

Unos 3,91 millones de inmuebles cambiaron de propietario el mes pasado en ritmo anualizado, según una proyección de las ventas si ese ritmo se mantuviera todo el año. Esto supone una caída interanual del 4,4%.

El desplome afectó a todas las regiones del país.

"La disminución de las ventas es decepcionante", dijo Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

Bajas temperaturas y tormentas invernales

Sin embargo, señaló que las cifras son difíciles de interpretar ya que las bajas temperaturas y las tormentas invernales frenaron la actividad.

Paralelamente, el poder adquisitivo de los aspirantes a propietarios mejoró y no había sido tan alto desde marzo de 2022, según la NAR.

"Esto se explica por salarios que crecen más rápido que el precio de las viviendas y por tasas de interés hipotecarias más bajas que hace un año", apuntó Yun.

Pero debido a que la oferta de vivienda usada sigue sin acompañar la demanda, los precios no caen de la misma forma, añadió Yun.

Las tasas de las hipotecas a 30 años, las más elegidas en Estados Unidos, continúan retrocediendo de forma gradual. Se situaban en el 6,11% el 5 de febrero, frente al 6,89% en la misma época del año pasado, según la agencia de refinanciación Freddie Mac.

El precio mediano de las viviendas existentes fue de 396.800 dólares, un aumento del 0,9% respecto al año anterior.

FUENTE: Con información de AFP.

