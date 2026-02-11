Venezuela: un país en casa por cárcel, así lo denuncia Ramón Guanipa

HOUSTON- En Venezuela la libertad no es un derecho, es una condición que el régimen chavista, ahora liderado por la presidenta de facto Delcy Rodríguez, decide conceder o retirar. En medio de un proceso de transición tras la detención del dictador Nicolás Maduro, los presos políticos han sido el eje central del pulso entre la tiranía y la ruta hacia la democracia.

Juan Pablo Guanipa , liberado el domingo y privado de libertad horas más tarde por fuerzas del estado -ahora en con régimen domiciliario- es la muestra más evidente de que en el país sudamericano todavía falta para la libertad plena.

En una entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS, Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo, relata cómo es volver a tener a su padre en casa, aunque con la vigilancia perenne de los esbirros de la dictadura.

“Los funcionarios están aquí en la casa… Cada vez que alguien viene, incluso un familiar, tiene que pasar por un registro. Es incómodo, y es incómodo porque es injusto”, explica Ramón. Aunque su padre cumple con todas las medidas legales, su libertad sigue limitada. “Él tiene un grillete en el pie, ni siquiera puede salir al patio. No hay libertad”.

Para Ramón, que recuerda que no es un activista político, la situación de su padre refleja la experiencia de todo el país.

“La casa por cárcel, en sentido figurado, se puede trasladar al venezolano que camina por las calles, trabaja, pero tiene que cuidar lo que tuitea, lo que postea en Instagram, lo que escribe en WhatsApp… Esto es país por cárcel. No eres totalmente libre. A mi padre se lo llevan, supuestamente, por una revocatoria de una medida que él violó, y en la boleta de excarcelación aparecen las condiciones… no violó ninguna. Sin embargo, hoy tiene menos libertad que el domingo”.

Ramón también señala que la lucha no termina con la detención domiciliaria. “Esto no se acaba cuando todos los presos políticos tengan casa por cárcel. Se acaba cuando todos tengan libertad plena, cuando los policías y militares puedan volver a sus funciones sin ser perseguidos, cuando los políticos y las personas de la sociedad civil puedan hacer lo que quieran sin miedo”.

Y aunque no es militante político, recuerda que ahora su voz representa a su padre y la de todos los presos políticos, por lo cual el miedo no es algo que lo haga detenerse.

“Yo prefiero ir preso por decir la verdad, por defender a los presos políticos, que por un chiste en WhatsApp o un post en redes”.

El hijo de Juan Pablo, visible desde la detención arbitraria de su padre y anterior clandestinidad, sabe lo que está en juego en Venezuela.

“Lo más importante que está en juego es la dignidad. La conversación es sobre la dignidad, el respeto a la dignidad humana. En un país en el que puedas hablar y transitar sin miedo, ese sí es un país en el que yo quiero vivir”.

