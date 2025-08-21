jueves 21  de  agosto 2025
Conflicto bélico

Trump plantea un "enfoque diferente" sobre Ucrania si no hay avances en dos semanas

"Lo sabremos en dos semanas, de una manera u otra". Pasado este tiempo, "quizás tengamos que adoptar un enfoque diferente", dijo Trump sobre las negociaciones

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.

AFP.
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó este jueves que "en dos semanas" espera que esté ya clara la viabilidad de los actuales esfuerzos diplomáticos para resolver la guerra en Ucrania y abrió la puerta a adoptar "un enfoque diferente" si no hay avances en este plazo.

Trump advirtió de que miles de personas mueren cada semana como consecuencia de este conflicto, en una entrevista en el programa 'The Todd Starnes Radio Show' en la que ha vuelto a marcarse un horizonte cercano para lograr algún tipo de avance.

Ante la posibilidad de conseguir la paz, Trump esgrimió: "Lo sabremos en dos semanas, de una manera u otra". Pasado este tiempo, "quizás tengamos que adoptar un enfoque diferente", añadió, sin introducir en este caso amenazas concretas contra alguna de las dos partes.

Trump se reunió el viernes con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y este pasado lunes con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski. Entre sus objetivos figura cerrar una reunión a tres bandas, una opción que ni Kiev ni Moscú han descartado de plano, pero para la que aparentemente no se han producido avances.

Zelenski: "Primero garantías de seguridad"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó que su primer encuentro con Vladimir Putin desde el inicio de la invasión rusa podría tener lugar en las próximas semanas, pero una vez que las potencias occidentales dibujen las garantías de seguridad para su país.

"Queremos entender cómo queda la arquitectura de las garantías de seguridad, dentro de siete a diez días", dijo Zelenski el miércoles en declaraciones a varios medios.

Una vez que esas garantías se precisen, prosiguió, "deberíamos tener una reunión bilateral (con Putin) en una semana o dos", como desea el presidente Donald Trump, que podría unirse al encuentro en formato trilateral.

¿Dónde será el encuentro?

En cuanto al lugar del encuentro, Zelenski mencionó como opciones Suiza y Austria, dos países con una tradición de neutralidad, y también Turquía, miembro de la OTAN y sede de las últimas conversaciones directas entre delegaciones de Rusia y Ucrania, que no lograron acordar un alto el fuego.

Suiza hizo saber esta semana que garantizará inmunidad al presidente de Rusia, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta deportación de niños ucranianos a territorio ruso.

El mandatario ruso parece dispuesto a hablar cara a cara con su homólogo ucraniano, si bien Moscú ha enfriado el entusiasmo, puntualizando el miércoles que la cita deberá prepararse "minuciosamente".

Zelenski descartó, por otro lado, que China, aliada de Moscú, pueda ser un garante de la seguridad de Ucrania, invadida por su vecino en febrero de 2022.

"China no nos ayudó a parar esta guerra desde el principio", y "ha ayudado a Rusia, abriendo su mercado de drones", comentó. "No necesitamos garantes que no ayudan a Ucrania".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

Temas
