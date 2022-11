Twitter comienza reestructuración y anuncia despidos

Un correo electrónico enviado a toda la empresa con sede en San Francisco anuncia que los empleados de Twitter recibirán un mensaje por correo electrónico sobre su situación laboral.

Aunque no da cifras de despidos, los diarios The Washington Post y The New York Times informaron que cerca de la mitad de los 7.500 empleados de la plataforma podrían verse afectados.

"En un esfuerzo por colocar a Twitter en un rumbo saludable, comenzaremos el difícil proceso de reducir nuestra fuerza laboral", señaló el correo electrónico.

Los empleados ya se preparaban para la reducción de la plantilla desde que Musk completó la adquisición de la compañía por 44.000 millones de dólares a fines de la semana pasada. Musk disolvió la junta directiva de Twitter y despedió a su director ejecutivo y altos gerentes.

A última hora del jueves, un grupo de cinco empleados de Twitter que ya fueron despedidos presentaron una demanda colectiva contra la empresa alegando que no se les había dado el período de aviso de 60 días requerido por la ley federal de Estados Unidos y la estatal de California, según el texto del reclamo.

La demanda alude a la Ley de Notificación de Reentrenamiento y Ajuste del Trabajador de Estados Unidos (WARN, por sus siglas en inglés), que otorga a los trabajadores el derecho a recibir un aviso previo en casos de despidos masivos o cierres de plantas.

También reclama al tribunal que impida que Twitter pida a los empleados que firmen documentos para renunciar a sus derechos bajo la Ley WARN.

Cierre temporal de oficinas

El correo electrónico enviado el jueves indicaba a los empleados de Twitter que no se presentaran a trabajar el viernes.

"Nuestras oficinas estarán cerradas temporalmente y se suspenderá toda credencial de acceso", decía el mensaje.

También señaló que Twitter está atravesando un momento "increíblemente desafiante".

"Reconocemos que esto afectará a varias personas que han realizado valiosas contribuciones a Twitter, pero lamentablemente esta medida es necesaria para garantizar el éxito de la empresa en el futuro", agregó el texto.

Algunos empleados, sin embargo, no ocultaron sus críticas al proceso iniciado por Musk, un ingeniero de 51 años nacido en Sudáfrica, con ciudadanía estadounidense y canadiense y fundador de las empresas de vehículos eléctricos Tesla y de ingeniería espacial SpaceX.

"El proceso de despidos actual es una farsa y una vergüenza. Los esbirros de Tesla están tomando decisiones sobre personas de las que no saben nada (...) Es completamente absurdo", tuiteó el domingo Taylor Leese, director de un equipo de ingenieros que asegura haber quedado fuera de la empresa.

Reformas profundas de la red social Twitter

Musk, el hombre más rico del mundo, ha dicho que pagó en exceso por Twitter y busca que la empresa gane dinero rápido.

El martes anunció que prevé lanzar un abono de 8 dólares por mes para aquellos usuarios que deseen certificar la autenticidad de su cuenta y estar menos expuestos a la publicidad.

Musk dijo que quiere aumentar los ingresos de Twitter de 5.000 millones de dólares en 2021 a más de 26.000 millones de dólares en 2028.

Grandes empresas, como General Motors y Volkswagen, suspendieron su publicidad en Twitter tras la adquisición.

El multimillonario anunció que formará un comité para evaluar la política futura de la red social sobre publicaciones y el restablecimiento de cuentas bloqueadas.

Los avisos publicitarios son la principal fuente de ingresos de Twitter y Musk ha tratado de calmar los ánimos asegurando que plataforma no se convertirá en un "infierno para todos".