martes 28  de  octubre 2025
TEMPORADA

Cubanos se refugian lejos de la costa ante la llegada de huracán Melissa

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Melissa salió de Jamaica y se dirige ahora a Cuba, donde se espera que azote por la noche en el este de la Isla

Los residentes se autoevacúan bajo una lluvia torrencial desde Playa Siboney hacia lugares seguros ante la llegada del huracán Melissa, en Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025.

Los residentes se autoevacúan bajo una lluvia torrencial desde Playa Siboney hacia lugares seguros ante la llegada del huracán Melissa, en Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025.

AFP
Un hombre arrastra una carretilla cargada de agua por una calle en Santiago de Cuba, Cuba, el 27 de octubre de 2025, antes de la llegada del huracán Melissa.

Un hombre arrastra una carretilla cargada de agua por una calle en Santiago de Cuba, Cuba, el 27 de octubre de 2025, antes de la llegada del huracán Melissa.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA - El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica el martes con la fuerza de un huracán de categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson. Con vientos feroces y lluvias torrenciales, es la tormenta más poderosa que jamás haya golpeado esa isla caribeña.

Melissa ya provocó siete muertes en su paso: tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana.

Lee además
Un hombre desecha residuos en un punto de recogida antes de la llegada del huracán Melissa a Santiago de Cuba, Cuba, el 27 de octubre de 2025.
REPORTAJE

Cubanos esperan al poderoso huracán Melissa entre extensos apagones y un extraño virus
huracan melissa azota con fuerza a jamaica y a cuba
El Diario en 90 segundos

Huracán Melissa azota con fuerza a Jamaica y a Cuba

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Melissa salió de Jamaica y se dirige ahora a Cuba, donde se espera que azote por la noche en el este del país. Las autoridades declararon el "estado de alarma" en seis provincias: Granma, Las Tunas, Camagüey, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Duany vive frente al mar en playa Siboney, una localidad a 15 km de Santiago de Cuba. Dice que lo perdió todo en 2012, cuando Sandy golpeó Cuba, una isla de 9,7 millones de habitantes.

"Que no nos haga tanto daño", ruega la mujer de 82 años a la Virgen del Cobre, la patrona de Cuba.

El martes por la mañana fue evacuada a una vivienda en la parte más alta de la localidad, pero más tarde decidió volver.

"Me da miedo, pero más miedo me da estar fuera de mi casa y que todo lo poquito que yo tengo se lo lleve como pasó con Sandy, y después no me dan nada, ni una bolsa de cemento", dice caminando de regreso.

Zonas seguras

El dictador Miguel Díaz-Canel, con su uniforme militar, presidió desde La Habana el Consejo de Defensa Nacional que coordina los preparativos.

"Queremos una vez más insistir en la magnitud de este evento, en la necesaria comprensión de la población del riesgo que significa" la intensidad de sus vientos por encima de 260 km por hora, alertó en un mensaje televisado dirigido al país.

"Pedimos una vez más a toda nuestra población que se ubique en zonas seguras para enfrentar este huracán", indicó.

"Evacuaciones"

Bajo una lluvia torrencial y cargados con sus pertenencias, los residentes de Playa Siboney y de poblaciones aledañas fueron evacuados en camiones y vehículos militares.

En Cañizo, otro poblado cercano, la doctora Lisania Sánchez, delegados locales y militares recorrieron casa por casa tratando de convencer a las familias de salir.

"La orden era evacuar a todos los habitantes" de pueblos costeros, dijo esta médica apurada.

Entre una densa vegetación, las familias caminaban por senderos estrechos y resbaladizos por el barro para ubicarse en sitios seguros, alejados de la costa y de sus hogares, muchos construidos con maderas o láminas de zinc.

Visiblemente angustiados, algunos llorando, se apiñaban en autobuses abarrotados que los sacaban de la zona. Sosteniéndose de las barandillas, apretaban sus bolsas con pocas pertenencias.

En Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande del país, los cubanos corrían para abastecerse de alimentos no perecederos, velas, baterías y todo lo que pudiese ayudar a enfrentar el huracán.

"Hemos comprado pan, espaguetis, picadillo. Este ciclón se las trae, pero vamos a salir de esto", afirmó una cubana.

"Cortes eléctricos"

Se esperan cortes de combustible y electricidad. Los residentes llenaron bidones y cubos antes de que se interrumpa el bombeo de agua, ante el anuncio oficial de cortar la luz una vez que los vientos superen los 60 kilómetros por hora.

En el parque principal de la ciudad, el silencio sustituyó al habitual bullicio.

Dos potentes huracanes, Rafael y Oscar, golpearon el oeste y este de Cuba en octubre y noviembre del año pasado, provocando ocho muertes y cuantiosos daños materiales.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Tormenta azota Florida Central con lluvias comparables a un huracán

Orlando Castro García, el último sobreviviente exiliado del Moncada, fallece a los 97 años en Miami

Cuba solo cumple con extradiciones cuando el caso no tiene carga ideológica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba

Imagen referencial.
SEGUNDA ENMIENDA

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.
Política

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Estados Unidos ataca cuatro nuevas narco-embaraciones en el Caribe 
NARCOTRAFICO

EEUU confirma ataques letales contra cuatro narco-embarcaciones; dejan 14 muertos y un sobreviviente

Te puede interesar

Los residentes se autoevacúan bajo una lluvia torrencial desde Playa Siboney hacia lugares seguros ante la llegada del huracán Melissa, en Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025.
TEMPORADA

Cubanos se refugian lejos de la costa ante la llegada de huracán Melissa

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto proporcionada el 28 de octubre de 2025 por el Departamento de Correcciones de Florida que muestra al recluso de corredor de la muerte Norman Grim.
Pena de muerte

Ejecutan a un hombre en Florida por violación y asesinato de una abogada que era su vecina

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra en niveles récord por tercera jornada consecutiva

Pronostican lluvias dispersas para el sur de Florida video
CLIMA

Tormenta azota Florida Central con lluvias comparables a un huracán

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba