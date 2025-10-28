martes 28  de  octubre 2025
LA BOLSA

Wall Street cierra en niveles récord por tercera jornada consecutiva

El Dow Jones subió 0,34% a 47.706,37 puntos, el Nasdaq ganó 0,80%, a 23.827,49 puntos y el S&P 500 avanzó un 0,23% a 6.890,88 puntos

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.

ANGELA WEISS/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street cerró el martes por tercera jornada consecutiva en niveles récord, impulsada por la confianza de los consumidores y de inversionistas en los resultados de los gigantes tecnológicos.

"La dinámica positiva continúa", resumió Angelo Kourkafas, de Edward Jones, en declaraciones a la AFP.

"Mañana podría ciertamente abrir el camino a un fuerte avance, con la decisión de la Fed sobre las tasas de interés", dijo Jose Torres, de Interactive Brokers.

Los analistas esperan desde hace varias semanas que la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) reduzca sus tasas en un cuarto de punto tras su reunión del miércoles.

Los inversores también esperan conocer los resultados financieros de varios gigantes del sector tecnológico: Microsoft, Alphabet (Google) y Meta (Facebook, Instagram) el miércoles después del cierre, y luego Apple y Amazon el jueves por la noche.

"Buenos resultados de las grandes empresas tecnológicas, junto con previsiones optimistas en el ámbito de la inteligencia artificial, también ayudarían a los inversores a anticipar desde ahora el crecimiento del próximo año", señaló Torres.

El analista también destacó un cierto optimismo relacionado con las perspectivas de diálogo comercial entre Washington y Pekín.

FUENTE: Con información de AFP.

