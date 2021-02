Una empresaria latina que ha logrado el éxito contra todo pronóstico

Fresh Bellies, agrega el comunicado, "es una empresa de propiedad BIPOC e impulsada por el propósito de elaborar snacks/refrigerios sabrosos para niños que se centran en servir verduras como verduras y frutas servidas como frutas, en lugar de enmascarar los sabores con una sustancia pegajosa afrutada que hace que los niños se enganchen a los azúcares. Gran parte de la inspiración de los productos de la empresa proviene de la propia crianza de Saskia en Guayaquil (Ecuador), en el seno de una familia de agricultores y exportadores de bananos, y está respaldada por la ciencia".

"Saskia tuvo que trabajar muy duro para conseguir el pequeño porcentaje de financiación de capital riesgo que se concede a los fundadores negros y latinos", señala el documento. "A lo largo de su trayecto, tuvo que echar mano de su plan de jubilación 401k, sin percibir salario durante dos años".

A pesar de los obstáculos, "y particularmente durante las afectaciones sufridas en la categoría de alimentación, por efecto de la pandemia, ella está viendo un crecimiento exponencial y los puntos más destacados de ello incluyen:

· Pasar de los Farmer's Markets (mercados locales de agricultores) a más de 4.000 tiendas en toda la nación;

· Recaudar más de $4MM de dólares en financiación de inversores;

· Crecimiento en los ingresos del 600% en 2019 y más del 300% del crecimiento de los ingresos en 2020;

· Distribución a nivel nacional en las principales tiendas minoristas, incluyendo Target, Whole Foods, Sprouts, Kroger, Wegman's, Meijer, Walmart y varias otras".

El informe agrega que "su producto innovador más reciente, Groovies, se lanzó en línea el 28 de enero y estará en las tiendas Kroger en marzo. Groovies no contiene azúcar ni frutas añadidas y es el primer snack/ refrigerio para niños hecho a base de sorgo, verduras, hierbas y especias en lugar de almidón de maíz o papa/patata. Además, cuenta con sabores como el de champiñones/setas, nunca visto hasta ahora en productos para niños. Cada uno de los sabores audaces está elaborado con 7 ingredientes sencillos o menos, en lugar de ingredientes fabricados en un laboratorio".

Saskia Sorrosa fundó Fresh Bellies en 2015 "para abordar un problema fundamental de una industria de alimentos infantiles anticuada que sirve sabores insípidos con un porcentaje desproporcionado de frutas y verduras". La empresaria "comenzó a vender sus productos en los mercados locales de agricultores en el condado de Westchester, Nueva York, y desde entonces ha disfrutado de una sólida distribución a nivel nacional con minoristas tales como Whole Foods, Target y Kroger que distribuyen el producto".

"Los productos no tienen conservantes, son orgánicos según la USDA y Non-GMO (no transgénicos), y han sido premiados como los mejores de su clase por el Clean Label Project. Desde que fundó la empresa, Saskia ha convertido a Fresh Bellies en una empresa revolucionaria a nivel nacional, ganando el premio Best of Westchester Award a la Mejor Comida para Bebés Aprobada por las Mamás, el premio NEXTY Award de la Expo East al Mejor Producto Natural para Niños, y presentándose ante Mark Cuban y los tiburones del programa Shark Tank de la ABC", añade el comunicado.

Sorrosa estudió en Chobani Incubator y "ganó el primer puesto en la aceleradora impulsada por deportistas de la Asociación de Jugadores de la NFL, OneTeam Collective. Antes de trabajar en Fresh Bellies, Saskia fue vicepresidenta de Mercadeo para la NBA".