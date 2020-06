Urbanizadora en Miami apuesta por el desarrollo de Allapattah

Esta compañía y Jaxi Builders se unieron para ejecutar la obra en uno de los barrios menos afortunados de Miami, que desde el 2005, y gracias a la labor del entonces comisionado Ángel González, comenzó un ambicioso proceso de transformación del distrito #1.

Recuerdan que entonces, durante la alcaldía de Manny Díaz, la Comisión de la Ciudad de Miami, aprobó millones de dólares para mejoras capitales en todo el distrito que comprende Allapattah, Grapeland Heights y hasta la calle 7 del noroeste y Blue Lagoon.

Allapattah, una zona de Miami en desarrollo

Se pavimentaron decenas de kilómetros de calles y aceras, se construyeron drenajes para evitar y eliminar las inundaciones que por años afectaron diversas zonas residenciales; nació el parque acuático en Grapeland, se construyeron varios edificios para personas de bajos recursos, se creó una amplia estación policial al suroeste del puente de la 27 avenida del noroeste y se constituyeron brigadas especiales de la policía que redujeron los delitos en el distrito a niveles nunca antes visto. Todo lo anterior, dio garantías a decenas de inversionistas, cuyos proyectos ya se divisan en todo el distrito #1.

Por su parte, la agencia Allapattah Business Devolpment (ABDA) gestiona un programa de la Ciudad de Miami, que paga el 85% del total de las remodelaciones de fachada de pequeños y medianos negocios. Esta iniciativa, desde hace ya varias décadas, ha ayudado a miles de dueños a modernizar sus empresas con un mínimo de recursos. Esta agencia también ha facilitado la construcción de viviendas para personas de escasos ingresos en la zona.

Impulsados por todo este levantamiento de desarrollo urbanístico, nuevos inversionistas apuestan hoy por Allapattah, una zona cuyos residentes afroamericanos e hispanos, fundamentalmente dominicanos, conforman la mayoría de su población.

Ubicado en el 1569 NW 17th Ave., el nuevo edificio residencial tendrá 192 apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, al igual que los llamados “estudios”, con una superficie que oscila entre 400 pies cuadrados y 1,000 pies cuadrados, y vistas panorámicas del horizonte de la ciudad y del río de Miami.

“Hace casi 20 años, construí mi primer proyecto a lo largo del río de Miami. Durante ese tiempo, reconocí el potencial de la orilla del río para ofrecer no solo un lugar para vivir, sino un estilo de vida para los residentes en el corazón de Miami. Esta misma visión que me llevó a desarrollar e invertir en cuatro edificios residenciales a lo largo del río me ha llevado ahora a la vibrante comunidad de Allapattah”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS la urbanizadora Lissette Calderón.

"Estamos muy emocionados de estar a un paso más cerca de dar la bienvenida a los residentes a su nuevo hogar en el No.17 Residences Allapattah", agregó.

Por su parte, el actual comisionado del Distrito #1, Alex Díaz de la Portilla expresó: "Estoy emocionado de ver a urbanizadores visionarios como Lissette Calderón y las inversiones que hacen para revitalizar Allapattah. Este proyecto residencial en el vecindario acaba de alcanzar un hito importante".

Un nuevo proyecto que transforma la zona

El diseño de Behar Architects combina la estructura de hormigón con cristal, madera y metal; incluye un “sky lounge” (área abierta) en la azotea y un jardín en el nivel 14, piscina y terraza, gimnasio, centro de bienestar que incluye clases virtuales, salones para residentes y salas de estar; servicios de tintorería, cafetería, wifi gratuito, estacionamientos para autos, motos y bicicletas.

El edificio en Allapattah también albergará un parque cercado de césped artificial para mascotas, al tiempo que las unidades tendrán electrodomésticos de acero inoxidable, mesetas de cuarzo, lavadora y secadoras para el hogar y balcones en unidades selectas.

De esta manera, Neology Life Development Group fomentará más de 1,000 unidades terminadas, en construcción o en pre-construcción en Allapattah y sus alrededores, incluyendo el proyecto de 192 unidades No. 17 Residences Allapattah junto a la siguiente obra Allapattah 16 de 323 unidades y en proceso de obtener los permisos para la construcción.

“Nuestra última adquisición en 1470 NW 36th St. es un testimonio de nuestro continuo compromiso con una de las comunidades originales de Miami. Este nuevo proyecto será de 237 unidades y espacios comerciales en el primer piso”, afirma la dueña de Neology Life Development Group.

“Igual que Brooklyn en Nueva York, Allapattah se encuentra en el centro de todo, pero tiene su propia identidad. La mayoría de los terrenos que son desarrollados en el vecindario poseen designación comercial y otros estaban previamente subutilizados. Proyectos como los míos; Miami Produce Center, de Robert Wennett y el museo de los Rubells están transformando el paisaje. También la colaboración entre los sectores público y privado es inestimable”, opinó Calderón.

“En la actualidad hay numerosos proyectos comerciales, culturales y de uso mixto que serán transformadores. La autenticidad del vecindario, junto con su conectividad al transporte público, ubicación central dentro del núcleo urbano de Miami y la proximidad a los principales centros de empleo y otros prósperos distritos comerciales, hace que sea una de las comunidades más prometedoras de Miami. Siempre recalco a nuestros socios y equipos de trabajo que no somos soñadores, si no realizadores. Estamos inmensamente orgullosos de ver nuestra visión hacerse realidad y de tener la oportunidad de dar forma al presente y al futuro de Allapattah”, concluye esta mujer, que integra el escuadrón que ha convertido a Miami en una de las urbes más importantes del país.

lmorales@diariolasamericas.com