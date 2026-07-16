Ventas minoristas consolidan su tendencia al alza

El nivel de consumo en Estados Unidos se mantiene en niveles altos en 2026.

El consumo de los hogares estadounidenses continuó fuerte en junio, después de dos meses previos de fuerte alza por la subida de los precios de la gasolina, según los datos publicados el jueves por el Departamento de Comercio.

El mes pasado, las ventas minoristas alcanzaron los 768.600 millones de dólares en el país, un alza de 0,2% con respecto al mes anterior y de 6,7% en un año.

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Sin embargo, la media interanual incorpora un incremento de casi el 20% en las compras de gasolina, consecuencia del shock en los precios provocado por la guerra en Oriente Medio.

En términos mensuales, el ritmo de consumo registró una leve desaceleración, tras una subida del 1% en mayo.

No obstante, está en línea con las previsiones de los analistas, de acuerdo con el consenso publicado por MarketWatch.

Este índice, muy amplio, incluye compras en tiendas, salidas a restaurantes, consumo de gasolina.

No está corregido por la inflación, que se aceleró con fuerza durante el periodo. Esto implica que, aunque los estadounidenses gastaron más, no necesariamente compraron una mayor cantidad de bienes y servicios en volumen.

FUENTE: Con información de AFP.