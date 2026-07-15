miércoles 15  de  julio 2026
bloqueo naval

EEUU desvía buques comerciales tras reinicio del bloqueo naval a Irán

"Desde que se reanudó el bloqueo naval contra los puertos iraníes hace 17 horas, las fuerzas de EEUU han desviado varios buques comerciales que intentaban burlar el bloqueo", informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom)

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán.&nbsp;

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Marina de Estados Unidos impidió el paso de varios buques comerciales desde que reimpuso el bloqueo naval a Irán, como ordenó el presidente Donald Trump, informó este miércoles el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

"Desde que se reanudó el bloqueo naval contra los puertos iraníes hace 17 horas, las fuerzas de EEUU han desviado varios buques comerciales que intentaban burlar el bloqueo. El Ejército de EEUU se mantiene vigilante y preparado para garantizar el cumplimiento absoluto", indicó en X el Centcom, con sede en Florida.

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Estados Unidos reanudó el martes el bloqueo contra buques que transitan hacia y desde Irán a las 20:00 GMT, después de haberlo levantado el 18 de junio pasado tras la firma del memorando de entendimiento entre Trump y la República Islámica.

Nueva ola de ataques

En esa implementación inicial del bloqueo, que comenzó el 13 de abril, las fuerzas de EEUU desviaron más de 140 buques, inhabilitaron nueve barcos que desobedecieron las órdenes y permitieron el paso de más de 50 naves comerciales con ayuda humanitaria, según el Centcom.

El Comando Central también informó este miércoles de la conclusión de una nueva ola de ataques contra Irán en la que empleó municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicados en la isla de Gran Tunb, en el golfo Pérsico.

El ejército estadounidense sostiene que dichos ataques "mermaron aún más la capacidad" de Irán para golpear en el Estrecho de Ormuz, zona clave de la guerra que empezó el 28 de febrero porque por ahí transitaba la quinta parte del crudo global antes de conflicto.

Trump afirmó el martes que por ahora no quiere negociar con Irán, aunque reveló que representantes de ambos países mantuvieron contactos durante el día, al asegurar que Teherán sigue buscando un acuerdo con Washington.

FUENTE: Con información del AFP.

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