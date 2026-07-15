Nominado para Inteligencia asiste a audiencia de confirmación en el Senado

Jay Clayton en la audiencia de confirmación ante el comité de Inteligencia del Senado.

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, nominado por el presidente Donald Trump para ser director nacional de Inteligencia, comparece este miércoles ante el Comité de Inteligencia del Senado en su audiencia de confirmación.

La audiencia fue suspendida en junio a petición del presidente Donald J. Trump, quien argumentó que el Senado debía confirmar antes a un sustituto de Clayton como fiscal federal.

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Por su parte, los republicanos habían acordado con los demócratas apartar al actual director interino, Bill Pulte, de ese cargo a cambio de obtener la aprobación de la Ley de Inteligencia Extranjera (FISA).

Sin embargo, el mandatario consideró que los republicanos avanzaron "demasiado rápido" con las audiencias para la confirmación de Clayton, por lo que Pulte iba a dejar el cargo antes de que los demócratas votaran sobre la FISA.

Al puesto de jefe de Inteligencia

Durante su comparecencia, Clayton enfrenta preguntas de los legisladores acerca de su posible futuro desempeño en el cargo.

En sus palabras iniciales, el candidato evitó abordar temas polémicos y prometió trabajar para fortalecer la "coordinación y comunicación entre la comunidad de inteligencia y la ciudadanía".

La vacante en la dirección de Inteligencia Nacional se produjo después de que la entonces directora, Tulsi Gabbard, anunciara en mayo su dimisión debido al diagnóstico de cáncer de su esposo.

Por su parte, Clayton mantiene una buena reputación entre los legisladores demócratas y los republicanos y fue expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) durante el primer mandato de Trump.

También ejerció durante años en el bufete Sullivan & Cromwell, que representa a Trump en las apelaciones por el caso de la actriz Stormy Daniels y de las acusaciones de la cuestionada -y ahora bajo investigación- fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien además fue activista de la campaña electoral del socialista radical musulmán Zohran Mamdani.

FUENTE: Con información de EFE.