Ventas minoristas en EEUU se mantienen en un nivel alto

El nivel de consumo en Estados Unidos se mantiene en niveles altos en 2026.

Las ventas minoristas en diciembre en Estados Unidos se mantuvieron al mismo nivel que en noviembre, informó el gobierno el martes.

No obstante, por la excelente salud de la economía el mercado esperaba una subida del consumo, motor económico clave del país. Pero en enero es característico que baje el consumo después de Navidad y el fin de año. Vuelve a subir tradicionalmente en febrero, mes del amor.

El gasto de los estadounidenses en diciembre fue de 735.000 millones de dólares, comunicó el Departamento de Comercio.

Los inversores esperaban que las ventas aumentaran un 0,4% en el último mes de 2025, según el consenso publicado por MarketWatch.

En noviembre, cuando se inició la temporada de compras de fin de año, las ventas aumentaron un 0,6 % respecto a octubre.

Respecto a diciembre de 2024, las ventas minoristas, que incluye los gastos en tiendas, restaurantes y gasolineras, aumentó un 2,4%.

FUENTE: Con información con AFP.