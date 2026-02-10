Confirman que actriz Catherine O'Hara falleció a causa de una embolia pulmonar

MIAMI.- Catherine O'Hara, actriz de comedia conocida por sus papeles en Schitt's Creek y Mi Pobre Angelito, falleció a los 71 años el viernes 30 de enero . En ese momento, su representante informó que había muerto "tras una breve enfermedad", sin proporcionar más detalles.

El lunes 9 de febrero, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmó que O'Hara falleció tras sufrir una embolia pulmonar, según un certificado de defunción obtenido por la revista People. El cáncer de recto fue la causa subyacente de la embolia.

El certificado de defunción también revela que O'Hara fue incinerada.

Trayectoria

O'Hara nació en Toronto en 1954. Era la segunda menor de siete hermanos; su padre trabajaba para la compañía ferroviaria Canadian Pacific Railway y su madre era agente inmobiliaria.

Su primer trabajo como actriz fue interpretar a la Virgen María en una obra de teatro navideña. Después de graduarse de la escuela secundaria, consiguió un trabajo como camarera en el teatro Second City de Toronto.

Se unió a la compañía en 1974. Uno de sus compañeros de reparto era el comediante Eugene Levy, quien se convertiría en uno de sus amigos y colaboradores más cercanos.

La actriz apareció en la comedia negra de Martin Scorsese de 1985, After Hours, y en Heartburn de 1986. En 1988, interpretó a Delia Deetz en Beetlejuice, la madrastra de Lydia, personaje interpretado por Winona Ryder. O'Hara retomó su papel en la secuela de 2024, Beetlejuice, Beetlejuice.

En 1990, fue elegida para interpretar a la madre de Kevin McCallister, el personaje de Macaulay Culkin, en la película Mi Pobre Angelito. Regresó en 1992 para la secuela.

En 2020, ganó el premio Emmy a la mejor actriz principal en una serie de comedia por su papel en Schitt’s Creek, que protagonizó junto a su viejo amigo Eugene Levy.