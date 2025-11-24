lunes 24  de  noviembre 2025
Wall Street cierra al alza a la espera de otra reducción de las tasas de interés

El índice tecnológico Nasdaq ganó un 2,69%, el ampliado S&P 500 avanzó un 1,55% y el Dow Jones subió un 0,44% en la jornada de este lunes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street terminó con un marcado aumento el lunes, impulsada por las esperanzas de una nueva bajada de tasas de la Reserva Federal (Fed) y por el renovado interés por ciertos valores de compañías de inteligencia artificial (IA).



"El mercado está reconsiderando la posibilidad de una reducción de las tasas en diciembre, lo que le ha dado impulso hoy", explicó Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Este lunes, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, se mostró a favor de un recorte de los tipos antes de fin de año, y expresó preocupaciones sobre un mercado laboral "todavía frágil" en Estados Unidos.

Se sumó así al presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien afirmó el viernes que "sigue viendo margen para un nuevo ajuste a corto plazo" de las tasas.

Los inversionistas ahora anticipan mayoritariamente una reducción de un cuarto de punto al término de la próxima reunión de la Fed, el 9 y 10 de diciembre, según la herramienta de seguimiento CME FedWatch.

Una política de flexibilización monetaria tiende a ayudar al crecimiento y, por ende, a aumentar las perspectivas de beneficios empresariales, de ahí el optimismo de Wall Street.

En el ámbito empresarial, hubo "ganancias importantes en algunas acciones de gran capitalización (...), especialmente Alphabet", matriz de Google, agregó O'Hare.

La acción de Alphabet alcanzó un récord al cierre (+6,31% a 318,58 dólares) "gracias a la recepción favorable de su modelo de IA generativa Gemini 3", señaló el analista.

Según O'Hare, esto "permite retomar la idea de que el sector de la IA aún tiene un futuro prometedor" después de haber sido afectado en las últimas semanas por crecientes preocupaciones de sobrevaloración en algunas acciones de este sector.

FUENTE: Con información de AFP.

