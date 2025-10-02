jueves 2  de  octubre 2025
MERCADO

El precio del petróleo cae a su nivel más bajo en los últimos dos años

El barril de West Texas Intermediate, para entrega en noviembre, cayó un 2,10% y cerró en 60,48, dólares, mientras que el barril de crudo en Europa, el Brent del mar del Norte, terminó en 64,11 dólares

Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.

Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.

HUSSEIN FALEH/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo continuaron su caída el jueves hasta su nivel más bajo en los últimos dos años debido a la expectativa de un nuevo aumento de la producción de la OPEP+.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, perdió un 1,90%, hasta situarse en 64,11 dólares, su nivel más bajo desde principios de mayo.

Lee además
El presidente de EE. UU., Donald Trump, recibe al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, cuando Erdogan llega a la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de septiembre de 2025.
Negociaciones

Trump pide a Erdogan que Turquía deje de comprar petróleo ruso para poner fin a guerra en Ucrania
Foto de la fachada del Departamento del Tesoro en Washington.
MEDIDAS

EEUU sanciona a decenas de empresas e individuos por contribuir con plan armamentístico de Irán

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en noviembre, se dejó un 2,10%, hasta situarse en 60,48 dólares.

Esta cuarta caída consecutiva de los precios del crudo se produce ante la reunión del domingo entre Arabia Saudí, Rusia y otros seis miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+).

El mercado prevé que estos países acuerden un aumento de la producción de 137.000 barriles diarios en noviembre, al igual que se había decidido para el mes de octubre.

Varios medios, sin embargo, informaron de que el aumento podría ser de 500.000 barriles diarios.

El cártel negó en X estas informaciones.

Los operadores se mantienen alerta porque "el grupo ha sorprendido a los mercados con aumentos de la producción en los últimos tiempos", explica Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Taiwán rechaza fabricar el 50% de sus semiconductores en EEUU

Cuba: Melbana almacenará 250,000 barriles de crudo cubano en Matanzas para exportarlos

Caen los precios del petróleo ante previsión de aumento de producción de la OPEP+

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
INCERTIDUMBRE

Cierre federal paraliza servicios y deja sin sueldo a 95.000 trabajadores en Florida

Zona de embarque en el aeropuerto de Nueva York. 
ACCIDENTE

Dos aviones chocan en aeropuerto LaGuardia de Nueva York sin dejar heridos graves

El gobernante de Colombia, Gustavo Petro y su jefe de gabinete Armando Benedetti.
COLOMBIA

Exponen nueva crisis en el gabinete de Petro tras filtración de insultos entre ministros

Fotografía de una casa derrumbada en 46007 Cottage Avenue, Buxton .
SUCESOS

Colapsan seis viviendas en Buxton por marejadas de huracanes

James Edward Daniels.
JUSTICIA

Recapturan en Georgia a asesino convicto liberado por error de cárcel en Miami-Dade

Te puede interesar

Imagen del bombardero estratégico estadounidense B2
CASA BLANCA

Trump declara en carta al Congreso que EEUU está en "conflicto armado" contra los cárteles

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.
MERCADO

El precio del petróleo cae a su nivel más bajo en los últimos dos años

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
INCERTIDUMBRE

Cierre federal paraliza servicios y deja sin sueldo a 95.000 trabajadores en Florida

Una de las embarcaciones zarpa de Barcelona, España.
MUNDO

¿Ayudar a palestinos necesitados o desafiar a Israel?

Blaise Ingoglia, director financiero estatal. 
TU DINERO

DeSantis denuncia despilfarro millonario hallado por auditorías de DOGE Florida