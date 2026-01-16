Wall Street abre al alza alentadores resultados económicos en EEUU

Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.

La Bolsa de Nueva York abrió en verde el viernes apoyada por los buenos resultados de la economía estadounidense y acuerdo con Taiwán

En los primeros intercambios de la jornada, el Dow Jones subía 0,18%; el Nasdaq 0,53%; y el S&P, un 0,28%.

CASA BLANCA EEUU completa la primera venta de petróleo para beneficio de los venezolanos

Wall Street cerró al alza el jueves, impulsada por los buenos resultados del gigante taiwanés de semiconductores TSMC, el alivio de las tensiones geopolíticas y unos datos económicos mejores de lo esperado en Estados Unidos.

El Dow Jones ganó un 0,60%, el índice Nasdaq avanzó un 0,25% y el índice ampliado S&P 500 se anotó un 0,26%.

"Después de algunos días de actividad negativa en los mercados, estamos viendo un repunte", comentó a la AFP Peter Cardillo, de la firma Spartan Capital Securities.

Según el analista, la subida de la bolsa el jueves se debió a los buenos resultados económicos y al rendimiento financiero de TSMC tras un importante acuerdo entre EEUU y Taiwán, que "reavivó el entusiasmo por los sectores tecnológico y de la IA".

Excelentes resultados económicos

La empresa, que fabrica los chips del coloso Nvidia, fue aplaudida por sus resultados del cuarto trimestre, en particular por el salto de 35% de su beneficio neto en ese periodo.

Su acción ganó un 4,47% hasta 341,74 dólares, y arrastró al resto del sector de semiconductores, como Nvidia (+2,10%), AMD (+1,93%) o Broadcom (+0,92%).

"El optimismo de los inversores también se vio impulsado por el alivio de las tensiones entre Washington y Teherán", explicó Jose Torres, de Interactive Brokers.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido al régimen iraní con intervenir en Teherán en los últimos días en respuesta a la represión en las protestas antigubernamentales, pero suavizó el tono el miércoles durante un acto en la Casa Blanca.

En cuanto a los indicadores económicos en Estados Unidos, las nuevas solicitudes semanales de subsidios por desempleo quedaron por debajo de las expectativas, lo que las llevó a su nivel más bajo desde finales de noviembre con 198.000 solicitudes.

La plaza estadounidense acogió con beneplácito estas "noticias macroeconómicas bastante buenas", puntualizó Peter Cardillo.

FUENTE: Con información AFP.