Wall Street abre al alza alentadores resultados económicos en EEUU

La Bolsa de Nueva York abrió en verde el viernes apoyada por los buenos resultados de la economía estadounidense y acuerdo con Taiwán
En los primeros intercambios de la jornada, el Dow Jones subía 0,18%; el Nasdaq 0,53%; y el S&P, un 0,28%.. El jueves, la Bolsa cerró también en verde tras excelentes resultados económicos en EEUU y el acuerdo entre Washington y Taiwán
Wall Street cerró al alza el jueves, impulsada por los buenos resultados del gigante taiwanés de semiconductores TSMC, el alivio de las tensiones geopolíticas y unos datos económicos mejores de lo esperado en Estados Unidos.
El Dow Jones ganó un 0,60%, el índice Nasdaq avanzó un 0,25% y el índice ampliado S&P 500 se anotó un 0,26%.
"Después de algunos días de actividad negativa en los mercados, estamos viendo un repunte", comentó a la AFP Peter Cardillo, de la firma Spartan Capital Securities.
Según el analista, la subida de la bolsa el jueves se debió a los buenos resultados económicos y al rendimiento financiero de TSMC tras un importante acuerdo entre EEUU y Taiwán, que "reavivó el entusiasmo por los sectores tecnológico y de la IA".
La empresa, que fabrica los chips del coloso Nvidia, fue aplaudida por sus resultados del cuarto trimestre, en particular por el salto de 35% de su beneficio neto en ese periodo.
Su acción ganó un 4,47% hasta 341,74 dólares, y arrastró al resto del sector de semiconductores, como Nvidia (+2,10%), AMD (+1,93%) o Broadcom (+0,92%).
"El optimismo de los inversores también se vio impulsado por el alivio de las tensiones entre Washington y Teherán", explicó Jose Torres, de Interactive Brokers.
El presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido al régimen iraní con intervenir en Teherán en los últimos días en respuesta a la represión en las protestas antigubernamentales, pero suavizó el tono el miércoles durante un acto en la Casa Blanca.
En cuanto a los indicadores económicos en Estados Unidos, las nuevas solicitudes semanales de subsidios por desempleo quedaron por debajo de las expectativas, lo que las llevó a su nivel más bajo desde finales de noviembre con 198.000 solicitudes.
La plaza estadounidense acogió con beneplácito estas "noticias macroeconómicas bastante buenas", puntualizó Peter Cardillo.
FUENTE: Con información AFP.