viernes 16  de  enero 2026
LA BOLSA

Wall Street abre al alza alentadores resultados económicos en EEUU

En los primeros intercambios de la jornada, el Dow Jones subía 0,18%; el Nasdaq 0,53%; y el S&P, un 0,28%.. El jueves, la Bolsa cerró también en verde tras excelentes resultados económicos en EEUU y el acuerdo entre Washington y Taiwán

Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.

Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.

ANGELA WEISS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Bolsa de Nueva York abrió en verde el viernes apoyada por los buenos resultados de la economía estadounidense y acuerdo con Taiwán

En los primeros intercambios de la jornada, el Dow Jones subía 0,18%; el Nasdaq 0,53%; y el S&P, un 0,28%.

Lee además
Uno de los llamados buques tanqueros, que trasladan toneladas de petróelo.
CASA BLANCA

EEUU completa la primera venta de petróleo para beneficio de los venezolanos
Imagen de un Puerto marítimo en Taiwán.
PACTO COMERCIAL

EEUU y Taiwán firman acuerdo para reducir aranceles y fomentar inversiones

Wall Street cerró al alza el jueves, impulsada por los buenos resultados del gigante taiwanés de semiconductores TSMC, el alivio de las tensiones geopolíticas y unos datos económicos mejores de lo esperado en Estados Unidos.

El Dow Jones ganó un 0,60%, el índice Nasdaq avanzó un 0,25% y el índice ampliado S&P 500 se anotó un 0,26%.

"Después de algunos días de actividad negativa en los mercados, estamos viendo un repunte", comentó a la AFP Peter Cardillo, de la firma Spartan Capital Securities.

Según el analista, la subida de la bolsa el jueves se debió a los buenos resultados económicos y al rendimiento financiero de TSMC tras un importante acuerdo entre EEUU y Taiwán, que "reavivó el entusiasmo por los sectores tecnológico y de la IA".

Excelentes resultados económicos

La empresa, que fabrica los chips del coloso Nvidia, fue aplaudida por sus resultados del cuarto trimestre, en particular por el salto de 35% de su beneficio neto en ese periodo.

Su acción ganó un 4,47% hasta 341,74 dólares, y arrastró al resto del sector de semiconductores, como Nvidia (+2,10%), AMD (+1,93%) o Broadcom (+0,92%).

"El optimismo de los inversores también se vio impulsado por el alivio de las tensiones entre Washington y Teherán", explicó Jose Torres, de Interactive Brokers.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido al régimen iraní con intervenir en Teherán en los últimos días en respuesta a la represión en las protestas antigubernamentales, pero suavizó el tono el miércoles durante un acto en la Casa Blanca.

En cuanto a los indicadores económicos en Estados Unidos, las nuevas solicitudes semanales de subsidios por desempleo quedaron por debajo de las expectativas, lo que las llevó a su nivel más bajo desde finales de noviembre con 198.000 solicitudes.

La plaza estadounidense acogió con beneplácito estas "noticias macroeconómicas bastante buenas", puntualizó Peter Cardillo.

FUENTE: Con información AFP.

Temas
Te puede interesar

Director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas: refuerza apuesta de EEUU por transición controlada

Wall Street cierra al alza tras anuncio de pesquisa contra presidente de la Reserva Federal

Cadena textil Abercrombie & Fitch apunta a un desplome en Wall Street

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026. 
VISITA SIGNIFICATIVA

María Corina Machado al salir de la Casa Blanca: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
Política

Trump saluda gesto "maravilloso" de María Corina Machado que le entregó su medalla del Nobel

El sector inmobiliario se encuentra en una crisis desde hace varios años en Florida.
VIVIENDA

Legislatura de Florida abre la puerta a un recorte histórico del impuesto a la propiedad

Abrigos listos, precaución al amanecer y atención a los cambios del tiempo serán parte de la rutina durante los próximos días en Miami y toda la región.
TEMPORADA INVERNAL

El frío ya toca la puerta del sur de Florida: bajan los termómetros y rige advertencia

María Corina Machado, líder venexzolana, en reunión con senadores bipartdistas de EEUU.
REUNIÓN EN EL CAPITOLIO

María Corina Machado refuerza apoyo bipartidista en Washington: "El 3 de enero cambió la historia del país"

Te puede interesar

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump video
DECLARACIONES A LA PRENSA

María Corina Machado: "El futuro de América Latina se está luchando en suelo venezolano"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street abre al alza alentadores resultados económicos en EEUU

Don Gaetz, senador estatal republicano por Crestview. 
UNANIMIDAD

Florida: Aprueban más supervisión a vouchers escolares por $270 millones en pagos a estudiantes no localizados

Abrigos listos, precaución al amanecer y atención a los cambios del tiempo serán parte de la rutina durante los próximos días en Miami y toda la región.
TEMPORADA INVERNAL

El frío ya toca la puerta del sur de Florida: bajan los termómetros y rige advertencia

Militares en Cuba.  video
DERROTA

Militar cubano herido admite que no contaban con armamento suficiente para defender a Maduro