EEUU y Taiwán firman acuerdo para reducir aranceles y fomentar inversiones

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció este jueves la firma de un acuerdo con el gobierno de Taiwán que reducirá los aranceles impuestos por Donald Trump del 20% al 15%, al igual que los aplicados a los productos japoneses y europeos.

A cambio, el convenio estipula inversiones de al menos 250.000 millones de dólares en Estados Unidos por parte de empresas taiwanesas de semiconductores.

Y otros 250.000 millones de dólares serían destinados a fortalecer el ecosistema de semiconductores y la cadena de suministro en Estados Unidos.

Taiwán es el mayor productor de chips o semiconductores de alta potencia y tecnología en el mundo, uno de los temas que mueve a China para intentar anexar el país al gigante asiático.

Los acuerdos forman parte directa de las gestiones del presidente Donal J. Trump en su plataforma económica y política de Make America Great Again.

FUENTE: Con información de AFP.