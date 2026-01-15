jueves 15  de  enero 2026
CASA BLANCA

EEUU completa la primera venta de petróleo para beneficio de los venezolanos

Según esta fuente, el monto de la operación asciende a 500 millones de dólares y podrían concretarse otras ventas en los próximos días o semanas

Uno de los llamados buques tanqueros, que trasladan toneladas de petróelo.

Uno de los llamados buques tanqueros, que trasladan toneladas de petróelo.

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos ha concluido una venta de petróleo venezolano, la primera desde que Washington tomó el control del sector tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro, indicó el jueves un responsable estadounidense.

Según esta fuente, el monto de la operación asciende a 500 millones de dólares y podrían concretarse otras ventas en los próximos días o semanas.

Lee además
Las fuerzas estadounidenses han interceptado hasta la fecha seis petroleros con crudo venezolano en el marco de la campaña lanzada por Trump en 2025 contra actividades ilegales en Venezuela.
ILÍCITOS

EEUU intercepta un sexto petrolero vinculado a Venezuela en el mar Caribe
Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
USAID FOR CUBA

Tras advertencias de Trump al régimen, EEUU envía ayuda directa al pueblo de Cuba

"El presidente Trump ha negociado un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano", declaró el jueves una portavoz de la Casa Blanca.

La semana pasada, el presidente estadounidense había anunciado que "las autoridades interinas de Venezuela (iban) a entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado y de alta calidad", es decir, entre uno y dos meses de producción.

El control del petróleo para beneficio del pueblo venezolano

Trump ha dejado clara su intención de "controlar" los ingresos derivados de la venta de esos barriles.

El presidente también instó a las grandes petroleras a lanzarse al asalto de las vastas reservas del país sudamericano.

"Ustedes tratan directamente con nosotros, no queremos que traten con Venezuela", advirtió Trump a los ejecutivos de esas empresas en un encuentro en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense firmó este fin de semana un decreto de emergencia destinado a colocar bajo protección especial los activos venezolanos, incluidos los ingresos petroleros, ubicados en territorio estadounidense, a fin de impedir, en particular, que sean embargados por tribunales o acreedores.

El republicano "protege" el continente americano "contra los narcoterroristas, los traficantes de drogas y los adversarios extranjeros que buscan sacar provecho", estimó el jueves una portavoz de la Casa Blanca.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Legisladores de EEUU y Resistencia Cubana acorralan acuerdo UE-Cuba tras injerencia militar en Ucrania

¿Arma sónica en Venezuela? Analistas explican qué tecnología pudo haberse usado

FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal general Pam Bondi (izquierda), el director del FBI Kash Patel (centro) y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard (centro derecha) aparecen el miércoles 5 de marzo esperando la llegada de Muhammad Sharifullah a Estados Unidos tras su arresto en el extranjero
SEGURIDAD NACIONAL

FBI registra la vivienda de periodista de 'The Washington Post' por "filtrar secretos de Estado"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Reunión sin acuerdo

Trump exige a la OTAN urgir a Dinamarca el rechazo a la presencia china y rusa en Groenlandia y el Ártico

La lìder opositora venezolana Marìa Corina Machado y el presidente Donald Trump. 
VISITA A LA CASA BLANCA

Esperado y necesario encuentro de María Corina Machado y Donald Trump

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
VENEZUELA

Trump mantiene una "larga" llamada con Delcy Rodríguez y asegura que "todo anda muy bien"

El influencer Alex Otaola impulsa un recall contra la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava. 
RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Alex Otaola tiene luz verde para comenzar proceso revocatorio contra Levine Cava en Miami-Dade

Te puede interesar

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, llega a un puesto de seguridad en la Casa Blanca antes de una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026.
VISITA SIGNIFICATIVA

María Corina Machado llega a la Casa Blanca para su esperado encuentro con el presidente Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes del Departamento de Seguridad Interna en Minnesota.
LA IZQUIERDA

Trump advierte de envío de militares para sofocar protestas en Mineápolis

El influencer Alex Otaola impulsa un recall contra la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava. 
RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Alex Otaola tiene luz verde para comenzar proceso revocatorio contra Levine Cava en Miami-Dade

Autoridades advierten sobre las estafas. 
ATENCIÓN

Alertan sobre estafas en temporada de impuestos

Imagen referencial.
IMPACTO

Políticas migratorias provocan caída de matrículas en escuelas de Florida