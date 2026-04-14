martes 14  de  abril 2026
Conflicto

Trump abre la puerta a una reanudación de las negociaciones con Irán esta semana en Pakistán

Dos altos funcionarios pakistaníes dijeron que Islamabad busca que EEUU y Irán retomen los diálogos, tras el fracaso de las negociaciones el fin de semana

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump planteó el martes la posibilidad de que las conversaciones con Irán en Pakistán se reanuden esta semana, después de que Israel y Líbano acordaran entablar negociaciones directas tras reunirse este martes en Washington.

En conversación con el New York Post, Trump dijo al periodista de ese medio en Islamabad que "debería quedarse allí, porque algo podría suceder en los próximos dos días".

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Después de afirmar en una llamada inicial que era poco probable que las conversaciones regresaran a Pakistán, este medio señaló que Trump volvió a llamar minutos más tarde para decir que era "más probable" que regresaran a Islamabad porque el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, "está haciendo un gran trabajo".

El pasado fin de semana, fracasó la primera ronda de conversaciones en las que estuvo el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Dos altos funcionarios pakistaníes dijeron que Islamabad busca que Washington y Teherán retomen los diálogos.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también pidió el martes que se retomen las "negociaciones serias". Y dijo que "no hay una solución militar a la crisis".

No armas nucleares

El vicepresidente JD Vance, aseguró este martes que la Administración de Estados Unidos está dispuesta a comprometerse con que Irán "prospere" económicamente si se compromete a no tener armas nucleares, ante la amenaza que representa el régimen teocrático, el mayor patrocinador del terrorismo.

"Trump le ha dicho a Irán que si están dispuestos a comportarse como un país normal, nosotros estamos dispuestos a tratarlos económicamente como un país normal", dijo Vance durante un foro conservador de la organización Turning Point, celebrado en su sede central en Phoenix, Arizona.

Sobre los negociadores iraníes, con los que sostuvo diálogo el fin de semana, Vance dijo que "Estados Unidos no había tenido negociaciones de tan alto nivel en 49 años", en un nuevo intento por elogiar las charlas en las que no se logró llegar a un acuerdo definitivo.

Antes de responder preguntas de estudiantes conservadores, Vance reiteró que si Teherán se compromete a dejar de lado su plan de desarrollo nuclear, "Estados Unidos ayudará a que prosperen en la economía mundial y disfruten".

Las declaraciones de Vance suceden horas después de que Trump asegurara que las negociaciones en persona podrían retomarse en dos días.

De acuerdo con un artículo del New York Times, Irán habría ofrecido a Washington frenar su programa nuclear por cinco años, pero la oferta habría sido rechazada por la delegación estadounidense al considerar este un plazo muy corto.

El petróleo cayó

El Centcom, el mando militar estadounidense para Medio Oriente, sostuvo el martes que ningún buque había atravesado el estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de crudo.

Datos de seguimiento marítimo de la página de monitoreo de navegación Kpler sugerían sin embargo que varios barcos que habían visitado puertos iraníes lograron cruzar desde el inicio del bloqueo.

Pese a la presión, los precios del petróleo cayeron por debajo de los 100 dólares: el WTI, referencia para el mercado estadounidense, cedió un 7,87% hasta 91,28 dólares el barril. Y el Brent, para los mercados internacionales, perdió un 4,60% hasta 94,76 dólares el barril.

El mando militar iraní tildó el bloqueo de acto de piratería y advirtió de que, si la seguridad de sus puertos "se ve amenazada, ningún puerto del Golfo y del mar Arábigo estará a salvo".

Según los analistas, Trump intenta privar a Irán de fondos, pero también empujar a China, el mayor comprador de petróleo iraní, a que ejerza presión sobre Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Pero, por ahora, China calificó el bloqueo de los puertos iraníes de "peligroso e irresponsable".

FUENTE: Con información de AFP y EFE

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