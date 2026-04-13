lunes 13  de  abril 2026
LA BOLSA

Wall Street abre a la baja tras anuncio de bloqueo naval al régimen de Irán

En los primeros intercambios, el Dow Jones retrocedía un 0,52%, el índice Nasdaq perdía un 0,26% y el índice ampliado S&P 500 cedía un 0,23%

Sesión en la Bolsa de Wall Street.

Sesión en la Bolsa de Wall Street.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En los primeros intercambios, el Dow Jones retrocedía un 0,52%, el índice Nasdaq perdía un 0,26% y el índice ampliado S&P 500 cedía un 0,23%.

Lee además
El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
Aumentan las tensiones

EEUU anuncia el bloqueo de los puertos de Irán a partir del lunes, "abrir el paso por Ormuz"
Buque motor Sagitta en el Caribe de EEUU, en captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.
SEGURIDAD

EEUU ataca de nuevo a dos lanchas vinculadas al narcotráfico en el Pacífico, reporta cinco muertes

La Bolsa de Nueva York cerró con resultados dispares el viernes. Los inversores se mantuvieron cautelosos horas antes del inicio de las conversaciones de paz en Pakistán entre Washington y Teherán el fin de semana que terminaron sin ningún acuerdo y con el rechazo de Washington a las peticiones del régimen terrorista iraní.

Entre las peticiones señala su decisión de continuar enriqueciendo uranio y no entregar cargamento enriquecido ya casi al 80% que supuestamente tiene el régimen en su poder o al menos parte de este, una de las causas principales de la ofensiva militar conjunta entre EEUU e Israel.

El Dow Jones cedió un 0,56%, el índice Nasdaq ganó un 0,35% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,12%. En la semana, los tres índices de referencia del mercado estadounidense avanzaron más de un 3%.

Los mercados evolucionaron el viernes en un clima de cautela ante la situación en el Medio Oriente.

FUENTE: Con información con AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU eliminará cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

Wall Street abre con fuerte alza tras reapertura del Estrecho de Ormuz

Wall Street cierra sin rumbo antes de que expire ultimátum de Trump a Irán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
Aumentan las tensiones

EEUU anuncia el bloqueo de los puertos de Irán a partir del lunes, "abrir el paso por Ormuz"

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.
Elecciones

Perú: Fujimori celebra su “victoria” sobre el "enemigo" de izquierda ante un inminente balotaje

El actor británico John Nolan. 
OBITUARIO

Fallece el actor británico John Nolan, conocido por su rol en "Batman"

Viviendas móviles distribuidas en un entorno comunitario
VIVIENDA

Desalojo en La Pequeña Habana: cuatro historias marcadas por la incertidumbre

Te puede interesar

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

EEUU eliminará cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

Miami Beach inaugura paso peatonal arcoíris. 
LA VOZ DE LA COMUNIDAD

Miami Beach reinaugura icónico paso peatonal arcoíris en Lummus Park

Buque motor Sagitta en el Caribe de EEUU, en captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.
SEGURIDAD

EEUU ataca de nuevo a dos lanchas vinculadas al narcotráfico en el Pacífico, reporta cinco muertes

El representante demócrata de Estados Unidos, Eric Swalwell, asiste al foro de trabajadores candidatos a gobernador del sindicato SEIU-United Service Workers West (SEIU-USWW) en los estudios Meruelo de Los Ángeles, California, el 10 de enero de 2026.
Escándalo

Demócrata suspende campaña a gobernador de California tras denuncias de agresión sexual