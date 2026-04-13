Wall Street abre a la baja tras anuncio de bloqueo naval al régimen de Irán

Wall Street abrió a la baja el lunes, lastrada por el bloqueo de los puertos iraníes anunciado por Estados Unidos tras el fracaso de las negociaciones con Irán en Islamabad.

En los primeros intercambios, el Dow Jones retrocedía un 0,52%, el índice Nasdaq perdía un 0,26% y el índice ampliado S&P 500 cedía un 0,23%.

Aumentan las tensiones EEUU anuncia el bloqueo de los puertos de Irán a partir del lunes, "abrir el paso por Ormuz"

La Bolsa de Nueva York cerró con resultados dispares el viernes. Los inversores se mantuvieron cautelosos horas antes del inicio de las conversaciones de paz en Pakistán entre Washington y Teherán el fin de semana que terminaron sin ningún acuerdo y con el rechazo de Washington a las peticiones del régimen terrorista iraní.

Entre las peticiones señala su decisión de continuar enriqueciendo uranio y no entregar cargamento enriquecido ya casi al 80% que supuestamente tiene el régimen en su poder o al menos parte de este, una de las causas principales de la ofensiva militar conjunta entre EEUU e Israel.

El Dow Jones cedió un 0,56%, el índice Nasdaq ganó un 0,35% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,12%. En la semana, los tres índices de referencia del mercado estadounidense avanzaron más de un 3%.

Los mercados evolucionaron el viernes en un clima de cautela ante la situación en el Medio Oriente.

FUENTE: Con información con AFP.