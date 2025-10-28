martes 28  de  octubre 2025
Corea del Norte realiza prueba de misiles de crucero antes de la visita de Trump a Corea del Sur

Los misiles fueron lanzados verticalmente y volaron durante más de dos horas, reportó la agencia de noticias KCNA el miércoles

Corea del Norte muestra el Hwasong-20, un nuevo misil balístico intercontinental (ICBM), durante el desfile militar para celebrar el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea en Pyongyang.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PYONGYANGCorea del Norte lanzó misiles de crucero mar a tierra desde su costa oeste el martes, publicó la prensa estatal norcoreana, un día antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, llegue a Corea del Sur.

El aislamiento entre las dos Coreas genera tensión
LUCHA POR LA PAZ

Corea del Sur apoya el diálogo entre Trump y Kim para lograr un acuerdo con Corea del Norte
La agencia reportó que Pak Jong Chon, vicepresidente de la Comisión Militar Central de Corea del Norte, supervisó la prueba, no Kim Jong Un, con quien Trump ha expresado interés en reunirse mientras visita Corea del Sur esta semana.

La Administración de Misiles de Corea del Norte indicó que la prueba tuvo lugar este martes y que los misiles, disparados verticalmente, volaron durante más de 7.800 segundos a lo largo de una ruta preestablecida para destruir su objetivo, según la agencia de noticias KCNA.

Pak Jong Chon, alto dirigente del partido gobernante norcoreano, aseguró que están "logrando importantes éxitos en la aplicación práctica" de sus "fuerzas nucleares", según el plan de la formación política "para la expansión constante del ámbito de aplicación de la disuasión bélica".

Proyectiles hipersónicos

"Esto constituye una extensión del ejercicio de la disuasión bélica y un acto de ejercerla de forma más responsable para comprobar continuamente la fiabilidad de los diferentes medios ofensivos estratégicos y demostrar su eficacia al enemigo", según el dirigente comunista.

La semana pasada, Pyongyang lanzó dos proyectiles hipersónicos tras cinco meses sin ensayos de este tipo y a escasos días de la cumbre del foro Cooperación Económica Asia-Pacífico. Aquellos lanzamientos fueron los primeros desde que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, asumió el cargo en junio, abogando por un acercamiento con Corea del Norte.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

