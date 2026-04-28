EEUU y Bolivia pactan compromiso para atraer inversiones en litio y otros minerales críticos

LA PAZ.- Los gobiernos de EEUU y Bolivia firmaron un memorando de entendimiento con el acuerdo de atraer inversiones extranjeras en la explotación de litio y otros minerales críticos, en el marco de la cooperación bilateral, se informó.

El vicesecretario estadounidense para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr, y el ministro boliviano de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, suscribieron el acuerdo luego de abordar la cooperación bilateral en este sector, anunció la embajada de EEUU en Bolivia.

EE.UU "está comprometido" a trabajar con Bolivia "para atraer inversiones" en beneficio de ambos países que "aseguren las cadenas de suministro de minerales críticos", dijo la sede diplomática en un mensaje citado por agencias.

EEUU amplía cooperación

Como parte de su política económica y de seguridad, el gobierno de Donald Trump firmó compromisos similares con Chile y la Unión Europea (UE) en este mes de abril para reforzar la cooperación en el comercio en el área de minerales críticos.

Estos recursos como el litio, cobalto, níquel o cobre, entre otros, tienen importancia estratégica, puesto que son fundamentales para la fabricación de dispositivos electrónicos y resultan útiles para la transición energética, un área que EEUU se disputa con China.

Según el Gobierno boliviano, el país posee la primera reserva mundial de litio, con alrededor de 23 millones de toneladas, principalmente en el salar de Uyuni, que es el más grande y alto del mundo, con 10.000 kilómetros cuadrados situado a 3.600 metros de altitud.

Durante el gobierno del izquierdista Luis Arce (2020-2025), Bolivia firmó contratos con empresas chinas, rusas e indias para la aplicación de la tecnología de extracción directa de litio (EDL); sin embargo, no fueron aprobados hasta ahora por el Legislativo del país.

FUENTE: Con información de EFE