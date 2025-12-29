lunes 29  de  diciembre 2025
EEUU ofrece 2.000 millones a la ONU para ayuda humanitaria en 2026

En 2025, el llamamiento humanitario de la ONU de más de 45.000 millones de dólares solo se financió con algo más de 12.000 millones, el nivel más bajo en una década, según Naciones Unidas

El jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher.

FABRICE COFFRINI /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos prometió el lunes 2.000 millones de dólares para la ayuda humanitaria de la ONU en 2026, una cifra muy por debajo a la de los últimos años, en un contexto de drásticos recortes para la ayuda externa decididos por el presidente Donald Trump.

Un responsable del Departamento de Estado confirmó esta información difundida por otros medios y está previsto que sea oficializada durante la jornada en una rueda de prensa de la representación estadounidense en Ginebra, en presencia del jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher.

En 2025, el llamamiento humanitario de la ONU de más de 45.000 millones de dólares solo se financió con algo más de 12.000 millones, el nivel más bajo en una década, según Naciones Unidas. Estos fondos permitieron ayudar solamente a 98 millones de personas, es decir, 25 millones menos que el año anterior.

A principios de diciembre, la ONU había fustigado la "apatía" del mundo ante el sufrimiento de millones de personas en todo el planeta, al lanzar un llamamiento humanitario para 2026.

La responsabilidad no es de EEUU

Mientras que unos 240 millones de personas, víctimas de guerras, epidemias, terremotos o del impacto del cambio climático, necesitan ayuda urgente, la ONU necesita 33 millones de dólares para apoyar a 135 millones de ellas en 2026 en Gaza, Sudán, Haití, Birmania, la República Democrática del Congo o Ucrania.

Pero Fletcher presentó un plan ajustado que solicita 23.000 millones de dólares para ayudar al menos a 87 millones de las personas en mayor peligro.

Ese plan "hiperpriorizado", que también contempla reformas para mejorar la eficacia del sistema humanitario, está "basado en decisiones insostenibles de vida o muerte", comentó entonces Fletcher. Según expresó, esperaba que la toma de esas "decisiones difíciles" sirviera para convencer a los estadounidenses de volver.

Según las cifras de la ONU, Estados Unidos se mantuvo en 2025 como el primer país donante de los programas humanitarios en el mundo, pero con una caída importante: 2.700 millones de dólares, frente a 11.000 millones en 2024.

Entre las crisis a las que la ONU quiere dar prioridad en 2026, figuran Gaza y Cisjordania, para las que la ONU reclama 4.100 millones de dólares, con los que asistiría a 3 millones de personas; y Sudán (2.900 millones para 20 millones de personas).

FUENTE: con información de AFP.

