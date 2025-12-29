Trump: "El próximo presidente de la Reserva Federal deberá trabajar para beneficio de EEUU"

El presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca junto al actual jefe de la Reserva Federal Jerome Powell

El presidente Donald Trump expuso lo que denominó una nueva "regla" para su próximo presidente de la Reserva Federal , argumentando que las tasas de interés deberían bajarse cuando los mercados tienen un buen desempeño y criticando al banco central por subir las tasas por temor a la inflación a pesar del sólido crecimiento económico.

La publicación del presidente en Truth Social ocurrió después del informe sobre la economía estadounidense que creció a un ritmo más rápido de lo esperado por los analistas en el tercer trimestre del año, según nuevos datos del Departamento de Comercio.

La economía estadounidense creció un sorprendente 4,3% en el tercer trimestre, muy por encima de pronósticos de analistas alineados a la anterior agenda del gobierno de Joe Biden.

La administración celebró los datos como validación del éxito de la agenda económica del presidente Trump.

“LA REGLA DE TRUMP: Las noticias financieras son excelentes: el PIB subió un 4,3% en lugar del 2,5% previsto (¡y esto, a pesar de la presión a la baja del reciente cierre del gobierno provocado por los demócratas!), pero en el mercado moderno, cuando hay buenas noticias, el mercado se mantiene estable o baja, porque las mentes de Wall Street funcionan de manera diferente a como solían hacerlo”, escribió Trump.

“En los viejos tiempos, cuando había buenas noticias, el mercado subía. Hoy en día, cuando hay buenas noticias, el mercado baja, porque todo el mundo piensa que las tasas de interés se subirán para controlar la inflación".

El presidente del Banco Central no debe ser un freno económico

"El próximo presidente del Banco Central deberá trabajar en coordinación con los movimientos económicos y no como un látigo contra el desempeño económico y deberá trabajar para el beneficio de EEUU

La publicación continuaba diciendo que el próximo presidente de la Reserva Federal debería alentar al mercado, y no erosionar su confianza en referencia al actual trabajo de Jerome Powell, sumamente criticado por analistas independientes, congresistas republicanos, asesores económicos y el propio Trump.

Trump ha sido muy crítico con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien nombró durante su primer mandato en la Casa Blanca, por no bajar las tasas de interés de la forma en que debió hacerlo.

Powell ha sido extremadamente cauteloso a la hora de realizar cambios drásticos en las tasas y su trabajo como jefe del Banco Central ha dejado mucho que desear.

La extensa publicación de Trump decía que la inflación fue creada por la estupidez, no por “mercados fuertes, incluso mercados fenomenales”, y añadía: “Quiero que el nuevo presidente de la Reserva Federal baje las tasas de interés si el mercado está funcionando bien, no que destruya el mercado sin ninguna razón”.

El Presidente dijo que quería tener un mercado "como el que no hemos tenido en muchas décadas", que suba con las buenas noticias y baje con las malas, y que la inflación "se regularía sola" con medidas económicas efectivas, como ha sucedido .

En su último informe, el Departamento de Comercio de Estados Unidos indicó que el PIB del país aumentó del 3,8% en el período abril-junio al 4,3% en el tercer trimestre. El gasto del consumidor aumentó de forma sustancial.

La inflación también se mantuvo ligeramente alta en un 2,7%, frente al 2,4% del trimestre anterior, lo que podría reducir la probabilidad de un recorte de las tasas de interés en enero, algo que el presidente desearía.

Trump ya tiene al sustituto de Powell

En su publicación, Trump dijo que un país nunca podría tener una gran economía si se permite que los "intelectuales" hagan todo lo posible para destruir la tendencia alcista.

El mandato de Powell finaliza en mayo de 2026, y Trump ya tiene decidido quién reemplazará al actual presidente de la Fed.

Según los informes, hay varios candidatos principales a diciembre de 2025, entre ellos el economista conservador Kevin Hassett, el exgobernador de la Reserva Federal y ahora crítico Kevin Warsh, y el actual gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller.

Trump también consideró para el puesto al actual Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, a través de X: “El informe del PIB, que superó todas las expectativas, es la última prueba de que la agenda económica y comercial de "Estados Unidos Primero" del presidente Trump sigue dejando atrás el desastre económico de Biden: los consumidores estadounidenses están gastando y las exportaciones estadounidenses se están disparando. El presidente Trump construyó la mejor economía del mundo durante su primer mandato, y está en camino de lograrlo de nuevo. Los estadounidenses pueden estar seguros de que se beneficiarán de un auge económico histórico en 2026”.

FUENTE: Con información de Bloomberg News y Newsweek.