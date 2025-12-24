Wall Street abre estable antes de Navidad

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.

Wall Street abrió sin dinamismo el miércoles, al inicio de una sesión más breve por Nochebuena, durante la que se prevé una baja participación de los inversores.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones bajó un 0,09%, el tecnológico Nasdaq un 0,03% y el índice ampliado S&P 500 un 0,02%, tras alcanzar un máximo histórico de cierre el día anterior.

Los precios del petróleo ganaron terreno el martes en un mercado poco activo ante la cercanía de la Navidad, mientras los compradores continuaron atentos a la crisis entre Washington y Caracas.

El barril de crudo estadounidense de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes avanzó un 0,64%, hasta los 58,38 dólares.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero ganó un 0,50%, hasta los 62,38 dólares.

"Estamos en plena época festiva, con volúmenes de intercambio por debajo de lo habitual", explicó a la AFP Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

Pero "el mercado se mantiene atento al desarrollo de la situación entre Estados Unidos y Venezuela y a la reciente incautación de petroleros", añadió el analista.

