miércoles 24  de  diciembre 2025
LA BOLSA

Wall Street abre estable antes de Navidad

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones bajó un 0,09%, el tecnológico Nasdaq un 0,03% y el índice ampliado S&P 500 un 0,02%, tras alcanzar un máximo histórico de cierre el día anterior

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.

ANGELA WEIS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió sin dinamismo el miércoles, al inicio de una sesión más breve por Nochebuena, durante la que se prevé una baja participación de los inversores.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones bajó un 0,09%, el tecnológico Nasdaq un 0,03% y el índice ampliado S&P 500 un 0,02%, tras alcanzar un máximo histórico de cierre el día anterior.

Lee además
Inmigrantes ilegales en la frontera sur de Estados Unidos.
INMIGRACIóN

Trump aumenta a $3.000 el bono a inmigrantes ilegales si se marchan de EEUU
Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Los precios del petróleo ganaron terreno el martes en un mercado poco activo ante la cercanía de la Navidad, mientras los compradores continuaron atentos a la crisis entre Washington y Caracas.

El barril de crudo estadounidense de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes avanzó un 0,64%, hasta los 58,38 dólares.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero ganó un 0,50%, hasta los 62,38 dólares.

"Estamos en plena época festiva, con volúmenes de intercambio por debajo de lo habitual", explicó a la AFP Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

Pero "el mercado se mantiene atento al desarrollo de la situación entre Estados Unidos y Venezuela y a la reciente incautación de petroleros", añadió el analista.

FUENTE: Con información con AFP.

Temas
Te puede interesar

Sanciones "al máximo" contra Maduro, advertencia de EEUU ante Consejo de Seguridad de la ONU

Wall Street sorprendida por el fuerte crecimiento económico de EEUU

Wall Street espera con optimismo datos económicos de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves

El excomisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton.
Unión Europea

EEUU niega visa a excomisario de la UE por "censura global" a través de regulaciones tecnológicas

Te puede interesar

Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.
PRESIóN

Chevron, la única empresa extranjera que explota el petróleo de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Adriano Benítez Martí y su madre quien alberga la esperanza de encontrar a su hijo con vida.
SE BUSCA

Desaparece adolescente en Cape Coral y su madre clama ayuda

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Imagen de referencia de una escena policial bajo investigación.
SUCESO

Violencia doméstica deja una mujer muerta en Oakland Park

Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025.
CUBA

Óscar Pérez-Oliva Fraga: el sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro que se alista para seguir la dinastía