martes 23  de  diciembre 2025
INMIGRACIóN

Trump aumenta a $3.000 el bono a inmigrantes ilegales si se marchan de EEUU

Las autoridades de Estados Unidos pusieron en marcha en mayo de este año una campaña de "autodeportación", por la que los migrantes sin permiso de residencia pueden irse del país a cambio de 1.000 dólares más los costos del viaje

Inmigrantes ilegales en la frontera sur de Estados Unidos.

Inmigrantes ilegales en la frontera sur de Estados Unidos.

ALFREDO ESTRELLA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gobierno de Donald Trump triplicó a 3.000 dólares lo que denomina un "bono" para cada migrante en situación irregular que abandone voluntariamente Estados Unidos, pero solo durante la temporada navideña.

Las autoridades de Estados Unidos pusieron en marcha en mayo de este año una campaña de "autodeportación", por la que los migrantes sin permiso de residencia pueden irse del país a cambio de 1.000 dólares más los costos del viaje.

Lee además
Un guardia de seguridad habla con personas en la entrada de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
EEUU

El Departamento de Justicia destituye a ocho jueces de inmigración en Nueva York
Imagen referencial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el despacho oval.
ANUNCIO

Trump decreta feriados federales el 24 y 26 de diciembre

Pero hasta "finales de año" esa cifra "para volver a casa por Navidad" subió a 3.000 dólares, se puede leer en la página web del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

"Los extranjeros en situación ilegal que no aprovechen esta oferta especial solo tendrán una alternativa: serán detenidos, expulsados y no podrán volver nunca más a Estados Unidos", añade el departamento dirigido por Kristi Noem.

Desde su regreso al poder en enero, Trump combate la inmigración ilegal, con expulsiones masivas y ha endurecido las condiciones de entrada a Estados Unidos y la concesión de visados para limpiar la invasión que sacudió al país durante la administración de Joe Biden o quienes estuvieron al frente de la Casa Blanca.

FUENTE: Con información con AFP.

Temas
Te puede interesar

Presidente Trump alcanza su mayor índice de aprobación

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Las esperanzas de paz en Ucrania se estrellan contra una Rusia implacable

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La operación relámpago que incautó el buque cisterna Centuries que transporta petróleo sujeto a sanciones estadounidenses.
NUEVA ESCALADA

Bloqueo de EEUU a buques sancionados sube presión al régimen de Maduro e impacta a China y Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la nueva iniciativa de la Armada de Estados Unidos, la Flota Dorada, la construcciòn de una nueva clase de buques de guerra, en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025
EEUU

Trump anuncia la construcción de nuevos buques de guerra y una serie de portaaviones, destructores y submarinos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Trump a Maduro: "Lo más inteligente que puede hacer Maduro es dejar el poder en Venezuela"

Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

La nobel María Corina Machado.
RECONOCIMIENTO

Doral inmortalizará a la nobel María Corina Machado con avenida frente al Comando Sur

Te puede interesar

Derek Rosa es sospechoso de asesinar a su madre a puñaladas el 12 de junio de 2023.
JUICIO

Juez a cargo del caso de Derek Rosa rechaza intento de la defensa de apartarlo del proceso

Por Carlos Armando Cabrera
Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
VIAJES

Temporada navideña rompe récord de viajeros

Nueva opción de Uber para que las usuarias viajen con conductoras mujeres.
NUEVO

Uber estrena opción para que usuarias elijan conductoras femeninas