Trump aumenta a $3.000 el bono a inmigrantes ilegales si se marchan de EEUU

El gobierno de Donald Trump triplicó a 3.000 dólares lo que denomina un "bono" para cada migrante en situación irregular que abandone voluntariamente Estados Unidos, pero solo durante la temporada navideña.

Las autoridades de Estados Unidos pusieron en marcha en mayo de este año una campaña de "autodeportación", por la que los migrantes sin permiso de residencia pueden irse del país a cambio de 1.000 dólares más los costos del viaje.

Pero hasta "finales de año" esa cifra "para volver a casa por Navidad" subió a 3.000 dólares, se puede leer en la página web del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

"Los extranjeros en situación ilegal que no aprovechen esta oferta especial solo tendrán una alternativa: serán detenidos, expulsados y no podrán volver nunca más a Estados Unidos", añade el departamento dirigido por Kristi Noem.

Desde su regreso al poder en enero, Trump combate la inmigración ilegal, con expulsiones masivas y ha endurecido las condiciones de entrada a Estados Unidos y la concesión de visados para limpiar la invasión que sacudió al país durante la administración de Joe Biden o quienes estuvieron al frente de la Casa Blanca.

FUENTE: Con información con AFP.