viernes 26  de  diciembre 2025
MIGRACIÓN

EEUU elimina la lotería de visas H-1B: ¿Cuándo entrará en vigor la medida?

El portavoz de USCIS dijo que la selección aleatoria de visas H-1B fue abusada por empleadores que buscaban contratar a extranjeros por salarios más bajos

EEUU otorga visas de trabajo temporal a extranjeros no inmigrantes.

UNSPLASH
Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La administración del presidente Donald Trump anunció una reforma estructural del programa de visas de trabajo H-1B, que eliminará el tradicional sistema de lotería y lo reemplazará por un mecanismo de selección ponderada que dará prioridad a trabajadores extranjeros con mayor nivel de calificación y salarios más altos.

El cambio fue informado el martes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través de un comunicado oficial, en el que se detalla que la nueva norma entrará en vigor el 27 de febrero de 2026 y se aplicará a la próxima temporada de registros.

Según el DHS, el sistema vigente de selección aleatoria “fue objeto de explotación y abuso por parte de empleadores en Estados Unidos que buscaban principalmente importar trabajadores extranjeros con salarios más bajos de los que pagarían a los trabajadores estadounidenses”.

Así lo subrayó Matthew Tragesser, portavoz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), quien afirmó que la reforma busca corregir distorsiones que han desvirtuado el objetivo original del programa.

Proteger a los estadounidenses

La modificación de las reglas para el proceso de selección de visas H-1B priorizará la asignación de visas a extranjeros más cualificados y con mayor remuneración.

El objetivo de la medida, según se señaló el DHS este martes 23 de diciembre, es "proteger mejor los salarios, las condiciones laborales y las oportunidades de los trabajadores estadounidenses".

El nuevo proceso de selección ponderada servirá mejor a la intención del Congreso respecto al programa H-1B y "fortalecerá la competitividad de Estados Unidos al incentivar a los empleadores estadounidenses a presentar peticiones para trabajadores extranjeros mejor remunerados y más especializados. Con estos cambios regulatorios y otros que se realizarán en el futuro, continuaremos actualizando el programa H-1B para ayudar a las empresas estadounidenses y evitar el abuso que estaba perjudicando a los trabajadores estadounidenses”, según Tragesser.

La regla final implementará un proceso de selección ponderado que aumentará la probabilidad de que las visas H-1B se asignen a extranjeros con mayores cualificaciones y mayor remuneración, conservando también la oportunidad para los empleadores de asegurar trabajadores H-1B en todos los niveles salariales. Se informó que esta regla final entrará en vigor el 27 de febrero de 2026 y estará vigente para el periodo de registro de visas H-1B sujetas a la cantidad máxima reglamentaria para el año fiscal 2027.

Visas anuales

El número de visas H-1B emitidas anualmente está limitado a 65,000, con 20,000 visas adicionales para trabajadores con grado avanzado de Estados Unidos.

La Administración Trump dijo que la regla es otro paso crucial para fortalecer la integridad del programa de visas de no inmigrante H-1B. Esto concuerda con otros cambios clave, como la Proclamación Presidencial que exige a los empleadores pagar 100,000 dólares adicionales por visa como condición de elegibilidad.

“Como parte del compromiso de la Administración Trump con la reforma del programa H-1B, seguiremos exigiendo más tanto a empleadores como a extranjeros para no perjudicar a los trabajadores estadounidenses y poner a Estados Unidos en primer lugar”, sostuvo Matthew Tragresser.

Agenda migratoria de Trump

La medida se enmarca en una serie de acciones impulsadas por el presidente Trump para reformar el sistema de visas laborales, bajo el argumento de proteger el mercado laboral estadounidense y atraer talento altamente calificado.

Este año, Trump firmó una proclamación presidencial que establece un cargo adicional anual de 100,000 dólares por cada visa H-1B, condición que actualmente es objeto de impugnaciones judiciales. Asimismo, lanzó una nueva visa conocida como la “tarjeta dorada”, que ofrece a individuos con alto patrimonio una vía acelerada hacia la ciudadanía a cambio de una inversión de un millón de dólares.

“La nueva regla se alinea con otros cambios clave realizados por el gobierno, como la proclama presidencial que requiere que los empleadores paguen 100,000 dólares adicionales por visa como condición de elegibilidad”, señaló el DHS en su nota de prensa.

Nuevo sistema de selección

Históricamente, las visas H-1B han sido asignadas mediante un sistema de lotería, debido a que la demanda supera ampliamente el límite legal. Cada año, el programa permite la emisión de 65,000 visas, más 20,000 adicionales reservadas para personas con títulos de maestría o superiores obtenidos en Estados Unidos.

Con la nueva normativa, USCIS implementará un proceso de selección ponderado, que aumentará la probabilidad de otorgar visas a trabajadores extranjeros “más calificados y mejor pagados”, de acuerdo con el comunicado oficial.

En el último ciclo, Amazon fue el principal beneficiario del programa, con más de 10,000 visas H-1B aprobadas, seguido por Tata Consultancy Services, Microsoft, Apple y Google. El estado de California concentra la mayor cantidad de trabajadores con este tipo de visa.

FUENTE: Fuente DHS / Los Angeles Times

Temas
Un grupo de migrantes es procesado por agentes de la Patrulla Fronteriza después de cruzar el río ilegalmente, el 4 de febrero de 2024 en las afueras de Eagle Pass, Texas.
