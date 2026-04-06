lunes 6  de  abril 2026
la bolsa

Wall Street abre con leve alza, pendiente del Medio Oriente

En los primeros intercambios, el Dow Jones retrocedía un 0,13%, el índice Nasdaq ganaba un 0,28% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,12%

Imagen del piso de remate en la Bolsa de Nueva York.

Imagen del piso de remate en la Bolsa de Nueva York.

CHARLY TRIBALLEAU/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió sin mucho entusiasmo el lunes, con los inversores atentos a la posibilidad de una resolución de la guerra en Oriente Medio pese a las nuevas amenazas de Estados Unidos hacia Irán.

En los primeros intercambios, el Dow Jones retrocedía un 0,13%, el índice Nasdaq ganaba un 0,28% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,12%.

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FUENTE: Con información con AFP.

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