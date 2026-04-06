Wall Street abre con leve alza, pendiente del Medio Oriente

Wall Street abrió sin mucho entusiasmo el lunes, con los inversores atentos a la posibilidad de una resolución de la guerra en Oriente Medio pese a las nuevas amenazas de Estados Unidos hacia Irán.
lunes 6 de abril 2026
En los primeros intercambios, el Dow Jones retrocedía un 0,13%, el índice Nasdaq ganaba un 0,28% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,12%
Wall Street abrió sin mucho entusiasmo el lunes, con los inversores atentos a la posibilidad de una resolución de la guerra en Oriente Medio pese a las nuevas amenazas de Estados Unidos hacia Irán.
En los primeros intercambios, el Dow Jones retrocedía un 0,13%, el índice Nasdaq ganaba un 0,28% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,12%.
FUENTE: Con información con AFP.