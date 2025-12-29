Wall Street abre en rojo, pero vaticina cierre de año por todo lo alto

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.

Wall Street abrió a la baja el lunes la última semana de operaciones del año, en la que se espera que los inversores se desprendan de valores tecnológicos para recoger beneficios.

En las primeras operaciones, el Dow Jones cedía un 0,18%, el índice Nasdaq retrocedía un 0,76% y el S&P 500 perdía un 0,46%.

La Bolsa de Nueva York cerró sin cambios significativos el viernes, al cabo de una semana corta por el feriado de Navidad y marcada por la ausencia de numerosos inversionistas.

Los principales índices bursátiles de la plaza estadounidense terminaron sin impulso: el Dow Jones cayó un 0,04%, el Nasdaq cedió un 0,09% y el ampliado S&P 500 perdió un 0,03%.

"Hemos tenido una buena semana; con la llegada del fin de semana y el bajo volumen de operaciones previsto para la próxima semana, es posible que algunos inversionistas hayan buscado tomar beneficios" vendiendo ciertas participaciones, comentó a la AFP Sam Stovall, analista de CFRA.

Un año por lo alto

Durante la semana, los índices de referencia de Wall Street ganaron más de un 1%, impulsados en particular por la idea de que la economía de Estados Unidos está en buena forma, tras un crecimiento 4,3% en el tercer trimestre, por encima de las expectativas.

El Dow Jones y el S&P 500 cerraron el miércoles con cifras récord.

Para el viernes, el mercado estuvo casi desierto con muchos de los inversionistas ya de vacaciones. Las bolsas europeas permanecieron cerradas y solo algunas en Asia abrieron.

Analistas esperan que esta tendencia continúe durante la próxima semana.

Pese a ello, "terminaremos el año por lo alto", anticipó Stovall.

Las últimas cinco jornadas del año son conocidas como "el rally de Papá Noel", porque suelen dejar buenos resultados a los inversionistas.

FUENTE: Con información de AFP