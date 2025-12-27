sábado 27  de  diciembre 2025
Netanyahu anuncia reunión con Trump en Florida para discutir segunda fase del acuerdo en Gaza

El gobierno de Trump y los otros países mediadores del conflicto entre Israel y Hamás buscan avanzar hacia la segunda fase del acuerdo en Gaza

El presidente Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en EEUU.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALÉN — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá con el presidente Donald Trump el lunes en Florida, declaró este sábado un alto funcionario israelí.

Esta es la quinta visita de Netanyahu a Trump en Estados Unidos este año.

El gobierno de Trump y los otros países mediadores del conflicto entre Israel y Hamás buscan avanzar hacia la segunda fase del acuerdo que permitió un cese al fuego en Gaza.

Trump dijo a la prensa a mediados de diciembre que Netanyahu probablemente lo visitaría en Florida durante las fiestas de Navidad.

El acuerdo establece que, en la segunda fase, Israel tiene que retirarse de sus posiciones en Gaza y que debe conformarse un gobierno provisional para el territorio palestino, que reemplace al movimiento islamista Hamás. Además, está previsto el despliegue de un contingente internacional.

El acuerdo también contempla que Hamás entregue las armas, un tema considerado complicado y que genera resistencia de los terroristas.

El medio estadounidense Axios reportó el viernes que el encuentro entre Trump y Netanyahu es clave para avanzar hacia las siguientes etapas del acuerdo.

Axios afirmó, citando a funcionarios de la Casa Blanca, que el gobierno de Trump quiere anunciar lo antes posible el establecimiento de un gobierno tecnocrático para Gaza y la fuerza internacional de estabilización.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

