Wall Street alcanza triple récord tras datos de inflación en EEUU

Los tres principales índices de Wall Street alcanzaron nuevos récords: el Dow Jones subió hasta los 47.207,12 puntos, el tecnológico Nasdaq avanzó hasta los 23.204,87 puntos y el ampliado S&P 500 aumentó ascendió a los 6.791,69 puntos

Un agente de la Bolsa de Nueva York y la imagen de una gorra alegórica al movimiento MAGA (Make America Great Again).

Un agente de la Bolsa de Nueva York y la imagen de una gorra alegórica al movimiento MAGA (Make America Great Again).

TIMOTHY A. CLARY/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street cerró el viernes en nuevos máximos históricos, tras el anuncio de una inflación menor a la esperada en septiembre, lo que confirma las expectativas de recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal.

Los tres principales índices de Wall Street alcanzaron nuevos récords: el Dow Jones subió un 1,01% hasta los 47.207,12 puntos, el tecnológico Nasdaq avanzó un 1,15% hasta los 23.204,87 puntos y el índice ampliado S&P 500 aumentó un 0,79% hasta los 6.791,69 puntos.

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFLACIóN

El índice de precios al consumidor en EEUU se ubica en el 3%
Foto distribuida por la Presidencia de Colombia que muestra a  Gustavo Petro, dirigiéndose a una manifestación pro-palestina con un megáfono en la mano frente a la sede de la ONU en Nueva York, llamando a militares de Estados Unidos a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump. 26 de septiembre de 2025.
En la lista negra

EEUU sanciona a Petro por narcotráfico, a dos de sus familiares y al ministro del Interior de Colombia

La Bolsa de Nueva York abrió al alza el viernes, satisfecha con una inflación estadounidense inferior a las expectativas, percibida por los inversores como una confirmación de que la Reserva Federal (Fed) continuará con su flexibilización monetaria en los próximos meses.

En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 0,48%, el índice Nasdaq avanzaba un 0,87% y el índice ampliado S&P 500 ganaba un 0,64%.

El índice de precios al consumidor (IPC) registró el 3% en el año móvil terminado en septiembre, desde el 2,9% de agosto, informó el Departamento de Trabajo.

Los inversores esperan desde hace meses una reducción significativa de las tasas de interés, pero el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell ha optado - por simple apreciación y expectativas erradas- por el camino de la máxima precaución, algo que no hizo durante el gobierno de Joe Biden.

FUENTE: Con información de AFP.

