Wall Street alcanza triple récord tras datos de inflación en EEUU

Wall Street cerró el viernes en nuevos máximos históricos, tras el anuncio de una inflación menor a la esperada en septiembre, lo que confirma las expectativas de recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal.

Los tres principales índices de Wall Street alcanzaron nuevos récords: el Dow Jones subió un 1,01% hasta los 47.207,12 puntos, el tecnológico Nasdaq avanzó un 1,15% hasta los 23.204,87 puntos y el índice ampliado S&P 500 aumentó un 0,79% hasta los 6.791,69 puntos.

La Bolsa de Nueva York abrió al alza el viernes, satisfecha con una inflación estadounidense inferior a las expectativas, percibida por los inversores como una confirmación de que la Reserva Federal (Fed) continuará con su flexibilización monetaria en los próximos meses.

En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 0,48%, el índice Nasdaq avanzaba un 0,87% y el índice ampliado S&P 500 ganaba un 0,64%.

El índice de precios al consumidor (IPC) registró el 3% en el año móvil terminado en septiembre, desde el 2,9% de agosto, informó el Departamento de Trabajo.

Los inversores esperan desde hace meses una reducción significativa de las tasas de interés, pero el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell ha optado - por simple apreciación y expectativas erradas- por el camino de la máxima precaución, algo que no hizo durante el gobierno de Joe Biden.

