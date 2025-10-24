sábado 25  de  octubre 2025
Tormenta tropical Melissa podría convertirse en "un huracán mayor" para el domingo

La tormenta tropical Melissa debería traer varios días de fuertes lluvias a República Dominicana, Haití y Jamaica, y podría provocar inundaciones repentinas "catastróficas" y "que amenazan la vida"

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición casi estacionaria el viernes por la mañana, pero debería desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte más tarde en el día y durante la próxima noche.

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición "casi estacionaria" el viernes por la mañana, pero debería desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte más tarde en el día y durante la próxima noche.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La tormenta tropical Melissa debería convertirse en "un huracán mayor" para el domingo, advirtió el viernes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

"Melissa debería convertirse en un huracán para el sábado y en un huracán mayor para el domingo", indicó el NHC en un boletín publicado a las 09H00 GMT.

El viernes por la mañana, Melissa se encontraba a 260 km al sur-sureste de Kingston y a 445 km al suroeste de Puerto Príncipe.

La tormenta tropical Melissa debería traer varios días de fuertes lluvias a República Dominicana, Haití y Jamaica, y podría provocar inundaciones repentinas "catastróficas" y "que amenazan la vida", así como deslizamientos de tierra, indicó el NHC.

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición "casi estacionaria" el viernes por la mañana, pero debería desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte más tarde en el día y durante la próxima noche.

Debido a su lento desplazamiento, las condiciones desfavorables podrían persistir varios días en las zonas afectadas.

FUENTE: Con información de AFP/Centro Nacional de Huracanes

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición casi estacionaria el viernes por la mañana, pero debería desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte más tarde en el día y durante la próxima noche.
Tormenta tropical Melissa podría convertirse en "un huracán mayor" para el domingo

