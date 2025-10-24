Daddy Yankee sobre regreso a la industria musical: "Me siento renacido"

Daddy Yankee antes de un partido entre los Colorado Rapids y el Inter Miami en el Estadio DRV PNK el 6 de abril de 2024 en Fort Lauderdale, Florida.

MIAMI.- La Semana de la Música Latina de Billboard abrió sus puertas para recibir nuevamente a Daddy Yankee . El artista puertorriqueño participó el miércoles en el panel Superstar Q&A, donde mantuvo una sincera conversación sobre su regreso a la música con la presentadora Leila Cobo.

Durante una hora, el intérprete de Gasolina habló sobre su renacimiento personal y profesional, su más reciente álbum, Lamento en Baile, y el que, explicó, es el propósito que Dios tiene para él.

“Me siento renovado, con nuevas energías y verdaderamente feliz con todo lo que estoy experimentando (...) Todos tenemos un propósito que cumplir en nuestras vidas, y el mío fue este: estar a la vanguardia de la cultura popular, anunciando el Reino; eso es un desafío. Mi padre es tan estratégico que está llamando a mucha gente”, expresó.

Durante el panel, el ícono de la música urbana también reaccionó al éxito de su tema Sonríele, que recientemente llegó al puesto número uno del Billboard Latin Airplay.

“Nunca imaginé que tendría el gran impacto que ha tenido porque la música es diferente ahora. Verla llegar al corazón de la gente me llena de alegría porque ese propósito se está viendo. Esta canción es medicina… celebra la vida. Ese es el verdadero número uno”, explicó el artista.

A pesar de senirse satisfecho con el rumbo de su vida personal y su camino espiritual, admitió que todavía se encuentra en un proceso de aprendizaje.

"Todavía estoy en construcción. Estoy lejos de ser perfecto. Soy vulnerable, tengo debilidades, voy a cometer errores, pero sé que mi fe está en el Señor y que él tiene el control", concluyó.

La Semana de la Música Latina de Billboard es la mayor reunión de artistas latinos y ejecutivos de la industria a nivel mundial. El evento de este año también incluyó a Carín León, Ivy Queen, Gloria Estefan, Kapo, Laura Pausini, Netón Vega, Ozuna, Pablo Alborán y Xavi, entre otros.

Regreso a la música

En diciembre de 2023, el "Big Boss" del reggaetón sorprendió a sus fanáticos al anunciar su retiro de la música y de los escenarios tras el cierre de su gira La Última Vuelta en Puerto Rico.

Declaró que había tomado esta decisión porque estaba experimentando un profundo cambio de vida, en el cual reveló que se dedicaría de lleno a la fe cristiana.

Sin embargo, el retiro concluyó en julio de 2025, cuando el puertorriqueño regresó con un estilo renovado, enfocado en la música con temática religiosa a través de ritmos urbanos.