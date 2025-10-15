miércoles 15  de  octubre 2025
Wall Street abre al alza impulsada por resultados de empresas

En las primeras operaciones el Dow Jones ganaba un 0,37%, el índice Nasdaq subía un 0,96% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,66%

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió al alza el miércoles tras una serie de resultados trimestrales de empresas mejores de lo esperado.

En las primeras operaciones el Dow Jones ganaba un 0,37%, el índice Nasdaq subía un 0,96% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,66%.

La Bolsa de Nueva York cerró el martes sin una dirección clara ante el resurgimiento de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) continúe con su política de flexibilización monetaria.

El Dow Jones subió un 0,44%, el índice Nasdaq perdió un 0,76% y el ampliado S&P 500 retrocedió un 0,16%.

"Comenzamos el día con una nota negativa debido a la situación comercial entre Estados Unidos y China", explicó Peter Cardillo, de la firma Spartan Capital Securities.

China impone desde el martes aranceles especiales a los barcos estadounidenses que ingresan a sus puertos, en represalia según Pekín por medidas similares que debían entrar en vigor en Estados Unidos contra embarcaciones chinas.

Wall Street a la expectativa de las acciones de China

Pero en el transcurso de la jornada "las perspectivas de un alivio monetario" por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell, "favorecieron un (...) repunte de las acciones", indicó José Torres, de Interactive Brokers.

Un alivio monetario tiende a impulsar la actividad económica y las ganancias empresariales.

En cuanto a las empresas, los resultados trimestrales de los bancos, que marcan el inicio de la temporada de resultados, "fueron muy sólidos", dijo Cardillo.

JPMorgan Chase publicó mejores resultados de lo esperado en el tercer trimestre, beneficiándose del auge de sus actividades de gestión de activos y banca de inversión.

El banco de inversión Goldman Sachs también superó las expectativas gracias a la buena dinámica de sus actividades y las comisiones de su banca de inversión.

Los bancos Wells Fargo y Citigroup también superaron las expectativas del mercado.

FUENTE: Con información de AFP.

