LA BOLSA

Wall Street alcanza un doble récord en Navidad

El Dow Jones (+0,60%) y el índice ampliado S&P 500 (+0,32%) cerraron con nuevos récords, situándose en 48.731,16 puntos y 6.932,05 puntos, respectivamente. El índice Nasdaq avanzó un 0,22%

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.

ANGELA WEIS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street alcanzó nuevos máximos en la jornada corta del miércoles, antes de Navidad, por la expectativa de un esperado crecimiento de las ganancias en 2026.

El Dow Jones (+0,60%) y el índice ampliado S&P 500 (+0,32%) cerraron con nuevos récords, situándose en 48.731,16 puntos y 6.932,05 puntos, respectivamente. El índice Nasdaq avanzó un 0,22%.

La jornada del miércoles, que de manera excepcional terminó a las 18H00 GMT en vez de a las 21H00 GMT, marcó el inició del "rally de Santa Claus", cuando las últimas cinco sesiones del año suelen ser favorables para los inversionistas.

"Hay un leve sesgo estacional en juego y, por el momento, no hay malas noticias que cambien la tendencia", dijo Patrick O'Hare, de Briefing.com.

El martes se conocieron los resultados económicos de Estados Unidos, con un crecimiento del 4,3% en proyección anual en el tercer trimestre, por encima de las expectativas.

La economía crece 4,3% en tercer trimestre

Esos resultados "reforzaron la confianza de los inversionistas en la capacidad de las empresas para tener un fuerte crecimiento de sus beneficios", explicó José Torres, de Interactive Brokers.

El oro superó por primera vez los 4.500 dólares y la plata rebasó los 72 dólares, a medida que los inversores buscan apuestas seguras por la presión militar y económica de Estados Unidos a Venezuela.

En acciones, el grupo de ropa y equipamiento deportivo Nike ganó un 4,66% hasta 60,01 dólares.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, compró cerca de tres millones de dólares en acciones de Nike, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés).

La estadounidense Dynavax, que comercializa una vacuna contra la hepatitis B para adultos, se valorizó un 38,19% hasta 15,38 dólares, ante el anuncio de adquisición de la farmacéutica francesa Sanofi, que la valoró en cerca de 2.200 millones de dólares.

FUENTE: Con información AFP.

