lunes 29  de  septiembre 2025
GUERRA

Enviado de Trump no descarta que Ucrania ataque "en profundidad" a Rusia con armas de EEUU

El vicepresidente Vance indicó que Washington también estaba evaluando la venta de misiles de largo alcance a Europa para entregarle a Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.

AFP

WASHINGTON.-

El enviado del presidente Donald Trump para Ucrania, Keith Kellogg, planteó la posibilidad de ataques de largo alcance de Kiev contra Rusia con armas proporcionadas por Estados Unidos, tras el reciente giro de la postura del mandatario sobre el conflicto.

Una vista muestra el lugar donde se encuentran los edificios residenciales gravemente dañados tras un ataque aéreo ruso a las afueras de Kiev, el 28 de septiembre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
GUERRA

Ucrania: Al menos cuatro muertos por ataque con drones y misiles rusos
Vladmir Putin, presidente de Rusia, insiste en atacar a Ucrania. 
CONFLICTO

Rusia tendrá que resarcir el daño que ha provocado con la guerra

En una entrevista con Fox News transmitida el domingo, Kellogg fue consultado si Trump había autorizado ataques en territorio ruso, días después de que Moscú fuera acusada de enviar aviones de combate y drones que violaron el espacio aéreo de varias naciones europeas.

"Leyendo lo que ha dicho (Trump) y lo que ha dicho el vicepresidente (JD) Vance, así como (el secretario de Estado Marco) Rubio, la respuesta es sí", afirmó Kellogg.

"Utilicen la capacidad de atacar en profundidad. No existen los santuarios", dijo.

En una entrevista en el mismo canal, el vicepresidente Vance indicó que Washington también estaba evaluando la venta de misiles Tomahawk de largo alcance a Europa para entregarle a Ucrania.

"Como dijo el presidente (Trump), lo estamos considerando", declaró Vance, y añadió que Washington estaba examinando "varias solicitudes de los europeos".

El presidente tomará "la decisión final" en "el mejor interés de Estados Unidos", añadió.

Rusia, por su parte, restó importancia a estas declaraciones el lunes.

"No existe una panacea capaz de cambiar la situación en el frente para el régimen de Kiev. No existe un arma mágica. Ya sean los Tomahawks u otros misiles, no pueden cambiar nada", respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa.

Trump dijo la semana pasada, tras reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que Kiev estaba en condiciones, con la ayuda de la Unión Europea, de luchar y recuperar "toda Ucrania a su estado original".

Rusia se anexionó la península ucraniana de Crimea, en el Mar Negro, tras una operación en 2014 y ahora controla regiones del este y el sur de Ucrania tras la invasión a gran escala de Moscú en febrero de 2022.

Esto marca un cambio en la postura de Trump sobre Ucrania, después de que en febrero, durante una discusión televisada en el Despacho Oval, el mandatario le dijera a Zelenski que no tenía "las cartas" para ganarle a Rusia.

El gobierno ruso prometió continuar con su ofensiva luego de tres años y medio de conflicto, y el Kremlin desestimó recientemente la afirmación de Trump de que Rusia era un "tigre de papel" con una economía en crisis.

