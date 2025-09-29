lunes 29  de  septiembre 2025
Economía

EEUU impulsa minería de carbón para "reducir los costos" de la energía a familias estadounidenses

El Departamento del Interior dijo que espera abrir 5,3 millones de hectáreas de tierras federales para la explotación de carbón

El presidente Donald Trump hace un gesto de triunfo antes de firmar una orden ejecutiva para impulsar la minería y la producción de carbón en Estados Unidos, en el Salón Este de la Casa Blanca el 8 de abril de 2025, en Washington, DC.

El presidente Donald Trump hace un gesto de triunfo antes de firmar una orden ejecutiva para impulsar la minería y la producción de carbón en Estados Unidos, en el Salón Este de la Casa Blanca el 8 de abril de 2025, en Washington, DC.

AFP
Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes su intención de abrir vastas extensiones de tierras públicas a la minería de carbón, al tiempo que invertirá 625 millones de dólares para "expandir y revigorizar" esa industria.

El Departamento del Interior dijo que espera abrir 5,3 millones de hectáreas de tierras federales para la explotación de carbón, cumpliendo con las órdenes del presidente Donald Trump de incrementar la producción de este mineral. La medida va en contra del llamado mundial de la ONU para reducir sus emisiones.

Lee además
El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
MEDIDAS

Trump autoriza el envío de tropas y el uso de la "fuerza total" en Portland
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.
GUERRA

Enviado de Trump no descarta que Ucrania ataque "en profundidad" a Rusia con armas de EEUU

El secretario del Interior Doug Burgum señaló que la medida busca "fortalecer nuestra economía" y "proteger la seguridad nacional".

Entre tanto, el director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, Lee Zeldin, elogió la producción de carbón y dijo que ayudaría a "reducir los costos" de la energía "para las familias estadounidenses".

Auge de la IA

En abril, Trump firmó decretos para "impulsar" la producción de carbón, con el fin de responder especialmente al auge de la inteligencia artificial.

La inyección de capital a la industria incluiría fondos para mejorar las plantas de carbón que de otra manera tendrían que cerrar.

La medida generó inmediatamente críticas de ONG ambientalistas.

"Esta administración está tomando el dinero federal y entregándoselo a los propietarios de las fuentes energéticas más antiguas, más caras y más contaminantes", según Amanda Levin, directora de análisis de políticas del Consejo de Defensa de los Recursos Nacionales. "¡Qué manera de gastar el dinero de nuestros impuestos!".

En 2024, la energía solar y eólica combinadas superaron al carbón por primera vez, según un análisis de la organización de investigación independiente Rhodium Group.

Aproximadamente el 15% de la electricidad de Estados Unidos en 2023 vino de plantas de carbón, una caída significativa frente al 50% en 2000, según datos de la Administración de Información Energética.

El carbón representa poco más de un tercio de la producción mundial de electricidad.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump presenta plan de paz y afirma que Netanyahu tendrá su "apoyo total" en Gaza si Hamás lo rechaza

EEUU degrada a Brasil y Sudáfrica en informe sobre trata de personas

Vance: "Nos dirigimos a un cierre; demócratas exigen atención médica gratuita para indocumentados"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda se aleja de Bahamas y Florida

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade
PROPUESTA

Regalado pide a Tallahassee eliminación de impuesto a la propiedad para mayores de 65 años en Miami-Dade

Te puede interesar

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (izquierda), y el líder de la mayoría del Senado, John Thune (derecha), con reporteros fuera de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025, después de reunirse con el liderazgo republicano y el presidente Donald Trump.
GOBIERNO

Vance: "Nos dirigimos a un cierre; demócratas exigen atención médica gratuita para indocumentados"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
EEUU

Tyler Robinson, el hombre acusado de asesinar a Charlie Kirk comparece ante el juez

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
¿Fin de la Guerra?

Trump presenta plan de paz y afirma que Netanyahu tendrá su "apoyo total" en Gaza si Hamás lo rechaza

Viajeros en uno de los pasillos centrales del Aeropuerto Internacional de Miami.
Datos biométricos

Europa exige a viajeros estadounidenses huellas dactilares y fotos en nuevo sistema de control fronterizo