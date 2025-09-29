EEUU impulsa minería de carbón para "reducir los costos" de la energía a familias estadounidenses

El presidente Donald Trump hace un gesto de triunfo antes de firmar una orden ejecutiva para impulsar la minería y la producción de carbón en Estados Unidos, en el Salón Este de la Casa Blanca el 8 de abril de 2025, en Washington, DC.

WASHINGTON — El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes su intención de abrir vastas extensiones de tierras públicas a la minería de carbón , al tiempo que invertirá 625 millones de dólares para "expandir y revigorizar" esa industria.

El Departamento del Interior dijo que espera abrir 5,3 millones de hectáreas de tierras federales para la explotación de carbón, cumpliendo con las órdenes del presidente Donald Trump de incrementar la producción de este mineral. La medida va en contra del llamado mundial de la ONU para reducir sus emisiones.

El secretario del Interior Doug Burgum señaló que la medida busca "fortalecer nuestra economía" y "proteger la seguridad nacional".

Entre tanto, el director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, Lee Zeldin, elogió la producción de carbón y dijo que ayudaría a "reducir los costos" de la energía "para las familias estadounidenses".

Auge de la IA

En abril, Trump firmó decretos para "impulsar" la producción de carbón, con el fin de responder especialmente al auge de la inteligencia artificial.

La inyección de capital a la industria incluiría fondos para mejorar las plantas de carbón que de otra manera tendrían que cerrar.

La medida generó inmediatamente críticas de ONG ambientalistas.

"Esta administración está tomando el dinero federal y entregándoselo a los propietarios de las fuentes energéticas más antiguas, más caras y más contaminantes", según Amanda Levin, directora de análisis de políticas del Consejo de Defensa de los Recursos Nacionales. "¡Qué manera de gastar el dinero de nuestros impuestos!".

En 2024, la energía solar y eólica combinadas superaron al carbón por primera vez, según un análisis de la organización de investigación independiente Rhodium Group.

Aproximadamente el 15% de la electricidad de Estados Unidos en 2023 vino de plantas de carbón, una caída significativa frente al 50% en 2000, según datos de la Administración de Información Energética.

El carbón representa poco más de un tercio de la producción mundial de electricidad.

FUENTE: Con informaciòn de AFP