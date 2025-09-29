martes 30  de  septiembre 2025
EEUU

YouTube acuerda pagarle a Trump $22 millones para poner fin a demanda por suspender su cuenta

La empresa filial de Google es la última plataforma, después de Meta y X, en sellar un acuerdo judicial con el mandatario republicano

El presidente Donald Trump.

AFP
Logo de YouTube&nbsp;

Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTONYouTube aceptó pagar 22 millones de dólares al presidente estadounidense Donald Trump, para poner fin a una demanda por la suspensión de su cuenta en esa plataforma de videos después del asalto al Capitolio de 2021, según un documento judicial publicado el lunes.

La empresa filial de Google es el tercer gigante tecnológico en llegar a un pacto de este tipo con el inquilino de la Casa Blanca, después de que Facebook, propiedad de Meta, y Twitter, ahora X, también suspendieran las cuentas de Trump en sus plataformas.

Las principales redes sociales y webs de videos eliminaron las cuentas de Trump después de señalar que sus seguidores atacaron la sede del poder Legislativo, alegando supuesto "temor" a que promoviera más "violencia" por denuncias del supuesto fraude que el demócrata Joe Biden habría cometido en las presidenciales de 2020.

El republicano presentó demandas contra estas empresas por censurar su discurso.

Fondos para el Trust for the National Mall

El dinero de los acuerdos sellados por el presidente y las tecnológicas irá destinado a una organización sin ánimo de lucro llamada Trust for the National Mall, que se "dedica a restaurar, preservar y mejorar el National Mall, para apoyar la construcción del salón de baile de la Casa Blanca", según el escrito. Mientras que el resto de la indemnización, cuyo monto se desconoce, irá a parar a otros demandantes que se unieron a las reclamaciones de Trump, como la organización sin ánimo de lucro Unión Conservadora Estadounidense.

X, la red social de Elon Musk, llegó en febrero a un acuerdo por unos 10 millones de dólares para cerrar una demanda presentada por Trump contra la empresa y su antiguo director, Jack Dorsey.

Un mes antes, Meta hizo lo propio; en este caso se comprometió a pagar 25 millones de dólares, 22 de los cuales irán destinados a la creación de una biblioteca presidencial.

FUENTE: Con infirmaciòn de AFP

