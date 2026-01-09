viernes 9  de  enero 2026
Wall Street cierra con nuevos récords del S&P 500 y el Dow Jones

Agentes de Wall Street en el piso de remate.

Agentes de Wall Street en el piso de remate.

ANGELA WEIS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street terminó en nuevos máximos el viernes, con el informe del empleo en Estados Unidos en diciembre que aumenta las expectativas del mercado sobre recortes de tipos de la Reserva Federal (Fed, Banco Central).

El S&P 500 (+0,65%) y el Dow Jones (+0,48%) alcanzaron nuevos récords al cierre de la jornada, al terminar en 6.966,28 puntos y 49.504,07 puntos, respectivamente. El índice Nasdaq subió un 0,81%.

Estados Unidos creó 50.000 puestos de trabajo en diciembre, informó el gobierno el viernes, menos de lo previsto por los analistas.

La tasa de desempleo descendió ligeramente hasta el 4,4 % desde el 4,5% de noviembre.

Estas cifras son "desiguales", dijo Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

"Pero han reforzado la hipótesis de que la Fed procederá a recortes graduales de las tasas en 2026".

Los inversores esperan dos recortes de los tipos de interés en 2026, según CME FedWatch.

La reducción de las tasas impulsa la inversión y el crecimiento de la economía, así como los resultados de las compañías.

En cuanto a los indicadores, la confianza de los consumidores estadounidenses se recuperó ligeramente en enero, según un índice de la Universidad de Michigan, lo que "reforzó el optimismo de los inversores", señaló José Torres, de Interactive Brokers.

FUENTE: Con información de AFP.

