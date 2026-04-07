Trump asegura que está en "negociaciones intensas" con Irán a pocas horas de su ultimátum

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dijo este martes en Fox News que se encuentra en " negociaciones intensas" con Irán en estos momentos a cuatros horas de la fecha límite que dio para reabrir el estrecho de Ormuz.

En una llamada telefónica con la cadena, el mandatario aseguró que mantiene abiertas las negociaciones con Irán antes de que venza el plazo que él fijó para las 20.00 hora local de Washington (00.00 GMT).

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Minutos antes, el primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió a Trump que extienda su ultimátum a Irán por dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó a distintos medios locales que el mandatario conocía la propuesta y que emitiría una respuesta.

La última contraoferta que hizo Teherán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país.

En el inicio de la jornada, Trump amenazó con aniquilar "toda una civilización" si Irán no abría Ormuz antes de la finalización del plazo que ha marcado hoy.

Estados Unidos e Israel bombardearon este martes intensamente Irán, incluida la estratégica isla de Jarg, mientras que Irán respondió con un ataque al complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo.

Ante las amenazas y la finalización del plazo, países de Medio Oriente han pedido a su población resguardarse ante posibles ataques en la próximas horas.

Pakistán

"Para que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que amplíe el plazo dos semanas", declaró en redes sociales, donde aseguró que los esfuerzos diplomáticos para detener la guerra "avanzan de forma constante, firme y decidida, con posibilidades de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo".

El dirigente paquistaní pidió a "los hermanos iraníes" que, a cambio, abran el estrecho de Ormuz, bloqueado en represalia a los ataques de Estados Unidos e Israel contra su territorio, "durante ese mismo período de dos semanas, como gesto de buena voluntad".

En el mismo mensaje, Sharif emplazó "a todas las partes beligerantes a que respeten un alto el fuego en todas partes durante dos semanas para permitir que la diplomacia logre el fin definitivo de la guerra, en aras de la paz y la estabilidad a largo plazo en la región".

Sus palabras llegan después de que Trump haya amenazado con que "toda una civilización morirá esta noche" a pocas horas de que termine su ultimátum a Teherán si no acepta sus exigencias y permite el paso de buques por el estrecho.

De última hora

EEUU e Irán se encuentran negociando intensamente con la mediación de Pakistán y se espera que puedan cerrar un acuerdo en las próximas horas antes de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz, según explicó una fuente consultada por la cadena CNN.

De acuerdo con una fuente en Pakistán citada por CNN, las negociaciones han entrado en una fase decisiva, con "buenas noticias" previstas en el corto plazo y contactos de alto nivel encabezados por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien ha asumido un rol central en la mediación.

El presidente Donald Trump dijo este martes en Fox News que se encuentra en "negociaciones intensas" con Irán en estos momentos a cuatros horas de la fecha límite que dio para reabrir el estrecho de Ormuz.

La última contraoferta que hizo Teherán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país.

FUENTE: Con información de EFE / Europa Press