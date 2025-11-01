Irán confirma que uranio enriquecido está bajo escombros de instalaciones bombardeadas por EEUU en junio

Esta imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies y tomada el 22 de junio de 2025, muestra un cráter tras los ataques de EEUU a la instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz en el centro de Irán.

TEHERÁN. - El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró este sábado 1 de noviembre que el uranio enriquecido producido en el país está bajo los escombros de las instalaciones nucleares bombardeadas en junio por Estados Unidos. Recalcó que este material no ha sido trasladado a ninguna otra ubicación.

"Los materiales nucleares seguían bajo los escombros de las instalaciones nucleares atacadas y no han sido trasladados a ninguna otra parte. La tecnología existe, a pesar de las pérdidas", dijo el funcionario en una entrevista con la televisión panárabe Al Yazira.

De esta manera, el ministro Araqchi confirmó las afirmaciones del director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, quien dijo la semana pasada que cree que la mayoría de los 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60 por ciento iraní no fue destruido en estos ataques y continúa en estas instalaciones bombardeadas.

El ministro iraní expresó que su Gobierno "no tiene ningún deseo" de mantener conversaciones directas con Estados Unidos sobre su programa nuclear o balístico. Subrayó: "Jamás negociaremos sobre nuestro programa de misiles y ningún actor racional aceptaría desarmarse. No podemos parar el enriquecimiento de uranio y lo que no se ha conseguido con la guerra no se podrá conseguir con política".

"Estamos dispuestos a negociar para terminar con las preocupaciones sobre nuestro programa nuclear y confiamos en su naturaleza pacífica. Lograr un acuerdo justo es posible, pero Washington ha propuesto condiciones inaceptables e imposibles", puntualizó.

Ofensiva contra Irán

El pasado 13 de junio, el Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra Irán, que respondió disparando misiles y drones contra territorio israelí. A esta acción se sumó, el 22 de junio, Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes: las de Fordo, Natanz e Isfahán.

Desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor.

FUENTE: Con información de Europa Press