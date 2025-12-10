miércoles 10  de  diciembre 2025
LA BOLSA

Wall Street termina al alza, satisfecha con decisión de la Fed

Al cierre de Wall Street, el índice Dow Jones subió 1,05%, el tecnológico Nasdaq ganó 0,33% y el ampliado S&P 500 ganó 0,67%

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate antes del cierre de sesión.

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate antes del cierre de sesión.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street cerró al alza el miércoles tras el recorte de las tasas interés de la Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central) y la perspectiva de una menor inflación el próximo año.

El índice Dow Jones subió 1,05%, el tecnológico Nasdaq ganó 0,33% y el ampliado S&P 500 ganó 0,67%.

Lee además
El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025. 
TENSIONES

Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela
Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

La Fed redujo las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual por tercera vez consecutiva. El nuevo recorte deja las tasas en un rango entre el 3,50% y el 3,75%, en línea con las expectativas del mercado.

Como nota destacable, el Banco Central elevó del 1,8% al 2,3% su previsión de crecimiento del PIB estadounidense en 2026. Asimismo, según sus cálculos, la inflación se situará en el 2,4% y la tasa de desempleo en el 4,4% a finales del año que viene.

Pero los analistas interpretaron el énfasis del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el mercado laboral como una señal de que la Fed podría volver a recortar las tipos de referencia a principios de 2026.

"La conferencia de prensa de hoy de Powell fue menos agresiva de lo que muchos inversores habían anticipado", dijo Sam Stovall, de CFRA, aunque "sí pareció muy partidario de recortar más las tasas si fuera necesario".

Mercado da la bienvenida al recorte de tasas de interés

Los recortes de tipos de interés son generalmente bien recibidos por Wall Street porque tienden a impulsar el crecimiento y por lo tanto aumentan las perspectivas de beneficios empresariales.

Pero según las proyecciones económicas actualizadas, el aumento de los precios el próximo año podría ser menos importante de lo pronosticado, situándose en el 2,4%, frente al 2,6%.

Esto es visto como propicio para una mayor flexibilización monetaria.

Stovall no descartó "la perspectiva de una, o incluso dos, reducciones de tasas el año próximo".

Por el momento, los responsables de la Fed siguen previendo una única reducción de tipos en 2026, según la mediana de sus proyecciones actualizadas.

Las declaraciones de Powell también tuvieron como consecuencia reducir el rendimiento del bono estadounidense a diez años, que evolucionaba hacia el 4,15% frente al 4,19% al cierre de la víspera.

Su equivalente a dos años, más sensible a las evoluciones monetarias, pasó del 3,61% al 3,54%.

En el ámbito empresarial, GE Vernova, que agrupa las antiguas actividades energéticas del conglomerado General Electric, se disparó (+15,62% a 723,00 dólares) tras revisar al alza sus previsiones a largo plazo (de aquí a 2028) y confirmar las de 2025.

FUENTE: Con información de AFP y otras fuentes.

Temas
Te puede interesar

Trump destaca la importancia de realizar elecciones en Ucrania

Wall Street abre dispar a la espera de decisiones de la Reserva Federal

Wall Street cierra al alza y con el foco en la Reserva Federal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Eileen Higgins celebra el triunfo electoral que la convierte en alcaldesa electa de Miami.
ELECCIONES 2025

Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado rumbo a Oslo reafirma que el Nobel de la Paz es de todos los venezolanos

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado. video
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado no llega a Oslo para recibir el Nobel de la Paz 2025 y lo delega en su hija

Gelien Pérez y William Marrero, elegidos nuevos concejales de Hialeah 
SANGRE JOVEN

Hialeah: Gelien Pérez y William Marrero ganan sus escaños al nuevo Concejo de la ciudad

La líder opositora venezolana María Corina Machado (izq.) hace un gesto durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas el 9 de enero de 2025. video
RECONOCIMIENTO

Documental sobre María Corina Machado acompaña su histórica llegada al Nobel de la Paz

Te puede interesar

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado rumbo a Oslo reafirma que el Nobel de la Paz es de todos los venezolanos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
ECONOMíA

La Reserva Federal hace el 3er recorte consecutivo de tasas de interés en 2025

El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025.  video
TENSIONES

Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami.
POLÍTICA

Alcaldesa electa de Miami anuncia freno a la cooperación policial con agentes de Inmigración

Luis Arce, expresidente de Bolivia.
POLÍTICA

Expresidente de Bolivia Luis Arce es detenido por presunto caso de corrupción