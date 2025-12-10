Wall Street termina al alza, satisfecha con decisión de la Fed

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate antes del cierre de sesión.

Wall Street cerró al alza el miércoles tras el recorte de las tasas interés de la Reserva Federal estadounidense ( Fed , banco central) y la perspectiva de una menor inflación el próximo año.

El índice Dow Jones subió 1,05%, el tecnológico Nasdaq ganó 0,33% y el ampliado S&P 500 ganó 0,67%.

TENSIONES Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela

La Fed redujo las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual por tercera vez consecutiva. El nuevo recorte deja las tasas en un rango entre el 3,50% y el 3,75%, en línea con las expectativas del mercado.

Como nota destacable, el Banco Central elevó del 1,8% al 2,3% su previsión de crecimiento del PIB estadounidense en 2026. Asimismo, según sus cálculos, la inflación se situará en el 2,4% y la tasa de desempleo en el 4,4% a finales del año que viene.

Pero los analistas interpretaron el énfasis del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el mercado laboral como una señal de que la Fed podría volver a recortar las tipos de referencia a principios de 2026.

"La conferencia de prensa de hoy de Powell fue menos agresiva de lo que muchos inversores habían anticipado", dijo Sam Stovall, de CFRA, aunque "sí pareció muy partidario de recortar más las tasas si fuera necesario".

Mercado da la bienvenida al recorte de tasas de interés

Los recortes de tipos de interés son generalmente bien recibidos por Wall Street porque tienden a impulsar el crecimiento y por lo tanto aumentan las perspectivas de beneficios empresariales.

Pero según las proyecciones económicas actualizadas, el aumento de los precios el próximo año podría ser menos importante de lo pronosticado, situándose en el 2,4%, frente al 2,6%.

Esto es visto como propicio para una mayor flexibilización monetaria.

Stovall no descartó "la perspectiva de una, o incluso dos, reducciones de tasas el año próximo".

Por el momento, los responsables de la Fed siguen previendo una única reducción de tipos en 2026, según la mediana de sus proyecciones actualizadas.

Las declaraciones de Powell también tuvieron como consecuencia reducir el rendimiento del bono estadounidense a diez años, que evolucionaba hacia el 4,15% frente al 4,19% al cierre de la víspera.

Su equivalente a dos años, más sensible a las evoluciones monetarias, pasó del 3,61% al 3,54%.

En el ámbito empresarial, GE Vernova, que agrupa las antiguas actividades energéticas del conglomerado General Electric, se disparó (+15,62% a 723,00 dólares) tras revisar al alza sus previsiones a largo plazo (de aquí a 2028) y confirmar las de 2025.

FUENTE: Con información de AFP y otras fuentes.